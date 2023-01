Ile Maurice: Festival - La Faya 2, vibrations séga-seggae au Morne

La Faya revient. La seconde édition est annoncée pour le samedi 4 février à L'Embrasure, au Petit Morne. Ce qui change de la première édition de ce concert proposé par 4 Aces Entertainment, qui avait fait son baptême au Green Village.

La première édition s'est "pas trop mal passée, surtout qu'au même moment, il y avait un gros festival à Côte-d'Or", confie Agathe Desvaux de Marigny, l'organisatrice. "Cela a été un peu compliqué." Est-ce que ces deux lieux au Morne se positionnent comme des adresses incontournables des concerts de reggae, seggae et dancehall ? L'organisatrice répond par la négative.

Géographiquement, L'Embrasure est dans le chassé du Petit Morne, côté montagne. "C'est plus une salle de fête, pour les mariages et d'autres soirées. Ce n'est pas un endroit pour les gros concerts. Je souhaite aussi garder l'exclusivité pour les manifestations que j'organise", précise Agathe Desvaux de Marigny. Le Green Village est lui côté mer, avant les hôtels de la péninsule du Morne. Le Green Village est un plus grand emplacement que l'Embrasure. Il a accueilli la 9e édition du Festival Reggae Donn Sa le samedi 5 novembre, l'an dernier.

"Je refuse beaucoup de propositions" confie l'organisatrice. Pour qu'elle y accueille des soirées et des festivals, "il faut que cela résonne avec mes convictions". Agathe Desvaux de Marigny garde aussi en tête qu'il ne faut pas "embêter le voisinage avec des concerts tous les mois". Entre la gestion des attroupements et autres mouvements de foule et les démarches administratives pour obtenir des permis occasionnels que demande l'organisation d'une soirée, la programmation est taillée sur mesure. Autre impératif : "Il faut que cela rentre dans le budget." La programmation est aussi établie en fonction de la disponibilité des artistes. "On choisit des têtes d'affiche qui vont ramener du monde". Pour La Faya 2, les deux locomotives sont Blakkayo et Ras Natty Baby, qu'Agathe Desvaux appelle affectueusement son "ami" et qui est "ambassadeur de La Faya".

Belle brochette d'artistes

Pour La Faya 2, le line up a pour tête d'affiche Blakkayo, Ras Natty Baby, Sky To Be. Il y aura aussi des artistes émergents comme Saaya. En showcase : Madii Madii, Mr Drespoir et une série d'autres artistes. Sans oublier des jeunes talents du Morne comme Team Mmiley. Billets en prévente à Rs 600 (normal) et Rs 800 (VIP). Billets à la porte le soir du concert Rs 900 (normal), Rs 1200 (VIP). Billets en vente dans le rezo Otayo et les magasins Liquid. Parmi les partenaires de ce concert, figure la société Polygreen. "Pour La Faya, nous ferons un zero waste event", indique Agathe Desvaux de Marigny.

Projets 2023

"En 2023, je souhaite programmer le maximum d'artistes au Green Village", affirme l'organisatrice Agathe Desvaux de Marigny. La société 4 Aces Entertainment, c'est d'une part des soirées de musique électronique. Alors que le concept La Faya fait la part belle au créneau reggae, seggae, sega et dancehall. "Peut-être qu'on fera venir des artistes de l'étranger. On verra", indique l'organisatrice.

Elle s'occupe aussi des Nou Le Morne Events, à ne pas confondre avec le Nou Le Morne Festival. "Le festival reviendra sous une forme différente. Les gros concerts ce sera La Faya. Nou le Morne Events ce sera de plus petites manifestations alors que Nou le Morne Festival, c'est une fois l'an pour mettre en valeur le lieu. Ce sera plus pointu." Avec une diversité de genres, comme de la danse et de la poésie.

Idéalement l'organisatrice vise "trois-quatre" Nou Le Morne Events dans l'année, "pour 200 personnes environ" et des soirées La Faya "trois fois par an". Après celui de février, le prochain pourrait avoir lieu vers mai-juin.