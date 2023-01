Ile Maurice: Abus sexuel allégué sur le présumé meurtrier - Deux suspects arrêtés

Ce serait une affaire de moeurs qui aurait dégénéré et fini en drame à Caroline vendredi. Steward Toussaint, 29 ans, a été agressé mortellement à coups de sabre, vendredi dernier, dans la matinée. Le présumé meurtrier, Imteaz Deedar, 44 ans, a confié qu'il ne pouvait plus subir les moqueries des habitants du village depuis quelque temps. Cet habitant de Caroline, à Bel- Air, se serait procuré un sabre pour agresser Steward Toussaint. Un individu de 21 ans a essayé de s'interposer pour séparer les protagonistes. Grièvement blessés à la jambe, ils ont été transportés à l'hôpital Dr Bruno Cheong à Flacq par des proches. Steward Toussaint n'a pas survécu.

La risée du village

Suivant la déposition d'Imteaz Deedar, la Criminal Investigation Division et le Field Intelligence Office de l'Est ont arrêté deux suspects. Dans sa déclaration aux enquêteurs, Imteaz Deedar avoue qu'il n'avait pas l'intention de tuer Steward Toussaint qu'il avait rencontré dans la rue vendredi et qui se moquait de lui. Il voulait le blesser et le paralyser. Imteaz Deedar explique être devenu la risée du village après avoir été victime d'une agression sexuelle le 29 décembre. Les suspects auraient répandu la nouvelle de l'agression et auraient pris un malin plaisir avec lui. Ce dernier se serait rendu au poste de police de Bel-Air pour porter plainte sur son agression mais on ne l'aurait pas pris au sérieux.

Dans la soirée du 22 janvier, Imteaz Deedar, qui a été placé en détention après le crime, a consigné une déposition formelle au poste de police de Bel-Air. Il a révélé le nom de ses agresseurs. Le quadragénaire a expliqué à la police que le 29 décembre vers 20 h 30, il prenait une bière dans le quartier lorsque deux hommes sont arrivés, suivis de Steward Toussaint, qui lui aurait proposé une cigarette remplie de drogue synthétique et qu'il a acceptée.

Dans sa déposition, Imteaz Deedar relate qu'après avoir fumé la cigarette, il s'est retrouvé dans un état comateux. Steward Toussaint aurait demandé aux deux hommes de l'agresser sexuellement et d'utiliser un préservatif. Les suspects auraient ligoté Imteaz Deedar et, à tour de rôle, les trois hommes auraient abusé de lui. Imteaz Deedar ne pouvait pas crier car l'un de ses agresseurs lui a mis la main sur la bouche. Il a remis aux enquêteurs les vêtements qu'il portait ce jour-là.

Après sa déposition, la Criminal Investigation Division et le Field Intelligence Office de l'Est ont arrêté deux suspects. Il s'agit de Cedric Fidèle, 29 ans, et de Kevin Codère, 34 ans. Ils ont été incriminés par Imteaz Deedar. Cedric Fidèle a été placé en détention, alors que Kevin Codère, qui était admis à l'hôpital psychiatrique Brown-Séquard de Beau-Bassin, a été placé sous surveillance policière jusqu'à ce qu'il quitte cet établissement. Une accusation provisoire de sodomie a été retenue contre eux. Pour rappel, l'autopsie pratiquée par le chef du service médico-légal de la police, le Dr Sudesh Kumar Gungadin, a attribué le décès de Steward Toussaint à une exsanguination provoquée par une artère sectionnée.