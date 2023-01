Maroc: La résolution du Parlement européen sur le Maroc, "Une grave dérive politique" (Ligue des écrivaines du Maroc)

Rabat — La Ligue des écrivaines du Maroc a fait part de son indignation face à la dernière résolution du Parlement européen concernant le Royaume du Maroc, déplorant "une grave dérive politique, "une attitude provocatrice" et "une entorse sans précédent aux usages diplomatiques internationaux".

Dans un communiqué, la Ligue indique avoir pris note "avec stupéfaction et grand étonnement" de cette résolution qui comprend "de fausses accusations inacceptables contre le Maroc et ses institutions, en violation flagrante du protocole et des chartes en vigueur à l'échelle internationale".

Elle dénonce, à cet égard, "une grave dérive dans la position européenne à l'égard d'un État voisin (...), suscitant mécontentement et réprobation au sein des composantes de la société marocaine", tout en qualifiant cette résolution d'"acte hostile" envers le Maroc et de "démarche contraire aux us et coutumes diplomatiques, compte tenu des liens historiques et culturels et des relations diplomatiques solides" unissant le Royaume aux pays de l'Union européenne.

La Ligue a, par ailleurs, relevé que cette résolution est une "atteinte flagrante" aux relations historiques, riches et distinguées existant entre le Maroc et les pays européens depuis plus de six siècles, ayant abouti au statut avancé dont jouit le Royaume auprès de l'Union européenne en tant que partenaire stratégique et acteur central dans le dialogue entre les deux rives de la Méditerranée.

Relevant que cette résolution vise à nuire à la place de choix dont jouit le Maroc parmi les nations, notamment au sein des peuples africains, arabes et islamiques, la Ligue a exhorté tous les intellectuels, hommes et femmes, à s'élever contre cette attitude provocatrice et inadmissible qui constitue une offense et une atteinte aux constantes du Royaume et à souveraineté et une immixtion dans ses affaires.

La Ligue des écrivaines du Maroc a, en outre, appelé toutes les forces politiques vives au sein de l'Union européenne à reconsidérer cette attitude inacceptable, à respecter la souveraineté nationale et à promouvoir la construction de partenariats sur la base du respect mutuel, du dialogue constructif et des intérêts stratégiques.