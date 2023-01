Algérie: Décès de Sidi Abdelkader Othmani Cheikh de la zaouïa Othmania - Condoléances du Président Tebboune

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé mardi un message de condoléances à la famille du défunt Imam Sidi Abdelkader Othmani cheikh de la zaouïa Othmania de Tolga, dans lequel il a affirmé que le défunt était "un des éminents chouyoukh de la zaouïa de Tolga, une destination de tout temps prisée des érudits et des savants".

"L'imam Sidi Abdelkader Othmani, un des vaillants fils de Tolga, terre de savoir et de réforme, a été rappelé auprès de son Créateur après avoir voué sa vie aux sciences et au savoir, et veillé sur l'héritage de son père Cheikh El Hadj qui a préservé avec la ferveur des oulémas, la zaouïa de son grand-père Sidi Ali Ben Omar de Tolga", a écrit le président de la République dans son message de condoléances.

"C'est avec une profonde affliction et des cœurs résignés devant la volonté d'Allah que nous avons appris la disparition de cet érudit soufi Rahmani, et l'un des éminents chouyoukh de la zaouïa de Tolga, une destination de tout temps prisée des érudits, des savants, et des disciples qui y viennent s'abreuver aux sources des sciences", a ajouté le Président Tebboune.

En cette douloureuse épreuve, je prie Allah le Tout-Puissant d'entourer le défunt de Sa sainte miséricorde et de l'accueillir en Son vaste Paradis aux côtés de ceux qu'il a comblés de Ses bienfaits et de Sa grâce éternelle, et prêter à sa famille patience et réconfort. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons", a conclu le Président de la République.