Algérie: Exemplaires du Coran brûlés à Stockholm - La LOPIS condamne

ALGER — La Ligue des Oulémas, Prêcheurs et Imams du Sahel (LOPIS) a fermement condamné, mardi les actes d'extrémistes suédois ayant brûlé des exemplaires du Saint-Coran devant l'ambassade de Turquie à Stockholm.

Dans un communiqué, la LOPIS a condamné "cet acte ignoble et lâche", affirmant que "de tels actes ostentatoires et abjectes" commis par des extrémistes "sous la protection et la complicité des pouvoirs publics de leurs pays, ne feront que conduire à l'escalade des réactions qui peuvent, elles aussi, être frappées du sceau de l'extrémisme".

Dans le même contexte, la Ligue a affirmé que "la provocation des musulmans se veut une atteinte aux valeurs de tolérance, du vivre-ensemble et du dialogue entre civilisations, et la haine engendre la haine". La Ligue appelle également à "la promulgation de lois qui criminalisent l'islamophobie et protègent les musulmans et leurs valeurs en Occident".