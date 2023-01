Sénégal: Mercato - Alfred Gomis veut quitter le Stade Rennais

Mis sur la touche, Alfred Gomis vis mal sa situation au Stade Rennais. Le Sénégalais a très vite été placardisé par Bruno Genesio. En effet, Steve Mandanda, arrivé en juillet dernier en provenance de l'OM, a pris sa place de titulaire, tandis que Doğan Alemdar s'est imposé comme doublure du champion du monde 2018.

Un mal-être qu'il explique par la frustration, passer de titulaire pendant 2 saisons dans les cages rennaises, à l'anonymat. Une situation que le portier de 29 ans ne supporte plus, lui qui souhaite quitter au plus vite Rennes, et qui a une préférence quant à sa future destination.

" La situation ne s'explique pas. Le club a pris cette décision et en tant que joueur, je la subis. Je ne joue pas les victimes, mais j'avoue que je ne m'attendais pas à passer de tout à rien. Pour le club, je ne fais plus partie du projet. Je m'entraîne tous les jours avec mes coéquipiers, mais je sais d'avance que le jour du match, je ne pourrai pas être appelé. Le fait est qu'on ne me donne même pas la possibilité de changer la situation. Avec mon agent (Giacomo Branchini, ndlr), nous sommes donc en train de chercher une solution, a-t-il expliqué. La Serie A ? C'est un beau championnat que je suis toujours de près, et que je trouve fascinant, compétitif. Un retour ne doit pas être exclu ", a confié le portier Sénégalais à la Gazetta Dello Sport.

Une chose est claire, Alfred Gomis n'envisage plus une seule seconde de rester à Rennes, et met la pression sur ses dirigeants pour faciliter son départ, souligne Jeunesfooteux. Vers une rupture à l'amiable de son contrat en cas de challenge intéressant ? Pour rappel, le Stade Rennais a tout de même dépensé 10 millions d'euros pour le recruter en 2020.