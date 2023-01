Guinée: Ilaix Moriba voit ses jours comptés au Valencia CF

La blessure de Nico González a tout changé. Gattuso a déjà confirmé publiquement que l'équipe avait besoin d'un nouveau milieu de terrain et ces derniers jours, les noms n'ont cessé de circuler.

L'un des grands favoris est Ilaix Moriba, qui a de nouveau la possibilité de se battre pour une place dans le onze de départ du Valencia CF. Cependant, les plans du club sont tout à fait différents.

Malgré ses excellentes qualités physiques et techniques, il n'a presque pas d'opportunités. Gattuso a perdu confiance en lui et préfère aller vers d'autres joueurs. Même chose pour la direction sportive, qui pense recruter un nouveau prodige physique qui mettrait pratiquement Ilaix Moriba au ban du Valencia CF.

Depuis son départ controversé du FC Barcelone, le joueur de Conakry n'a pas eu de chance. À seulement 19 ans, il sait qu'il n'a aucune chance au Leipzig actuel et il sait aussi que le Valencia CF ne tentera pas de le recruter cet été, car il n'a joué que 368 minutes jusqu'à présent cette saison. Un chiffre très faible pour un joueur au potentiel énorme.

Ces derniers jours, le nom de Nahitan Nández, qui devrait devenir la nouvelle recrue du Valencia CF, a également été évoqué. Mais un autre joueur pourrait également être en route. Un joueur au profil différent, beaucoup plus physique et plus défensif. Un élément qui a un passé avec d'importants clubs anglais comme Tottenham, entre autres.

Le joueur en question n'est autre que Victor Wanyama, qui, après avoir résilié son contrat avec Montréal, se retrouve sans équipe. A 31 ans, le Kenyan a encore beaucoup de football dans les jambes et veut une nouvelle opportunité dans le football européen. Ce qui n'est pas impossible, car grâce au bon niveau qu'il a montré à Tottenahm, il dispose encore d'une très bonne réputation.

Le Valencia CF est l'un de ceux qui sont intéressés par sa signature, surtout pour aider l'équipe de Gattuso pour la phase finale de la Coupe du Roi e dans la course pour une place dans les coupes européennes.

Wanyama représente un élément intéressant pour Valence non seulement parce qu'il est agent libre et qu'il arriverait gratuitement, mais aussi parce qu'il pourrait servir de solution aux problèmes défensifs, puisqu'il peut agir en tant que défenseur central. Gattuso donnerait le feu vert à l'opération, car il le voit aussi occuper un rôle comme celui d'Ilaix Moriba, mais étant beaucoup plus préparé au départ pour être performant.