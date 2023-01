Tunisie: Du nouveau dans le monde de l'édition - Viviane Bettaieb est revenue

Il nous faut l'annoncer haut et fort : Viviane Bettaieb est revenue. Celle qui est le troublion et l'électron libre du monde de l'édition, et qui donnait aux livres qu'elle éditait pour Alif ce je ne sais quoi de différent, serait, semble-t-il, de retour. Un livre vient de paraître aux éditions Alif que l'on avait presque oubliées : "La Tunisie et la Mer", sous sa direction éditoriale et artistique.

Un magnifique ouvrage qui porte incontestablement sa touche : une touche de poésie, de douce folie, de conteuse invétérée qui raconte la mer comme l'aurait fait Shéhérazade. Un sens de l'insolite, de l'inattendu, un goût des références et des correspondances, un esprit en escalier qui vous entraîne dans une aventure dont vous sortez séduit, sonné, ravi et étonné de l'être.

Bien sûr, elle sait choisir ses sujets Viviane Bettaieb, et la mer, la mer toujours recommencée, lui permet de délirer et de nous faire délirer avec elle. Mais ne vous y trompez pas : le livre est rigoureusement construit, strictement documenté, scientifiquement étudié et historiquement recherché. C'est qu'elle fait toujours appel aux références les plus reconnues pour appuyer et soutenir son travail.

Mais qui d'autre qu'elle aurait eu l'idée de raconter l'histoire des phares que l'on lit comme un roman? Qui aurait pensé à rendre hommage aux vieux maîtres charpentiers de bateaux qui n'existent plus ? Ou encore à raconter l'histoire du puffin cendré qui ne pond qu'un seul œuf blanc, à la mi- mai, par une nuit sans lune dans la petite île de jammour el kebir ?

N'espérez pas que je vous raconte tout le livre. Sachez seulement que c'est un ouvrage remarquablement construit, documenté, superbement illustré de magnifiques photos, dont un très bel ensemble de vues aériennes.

Et qu'il annonce, nous l'espérons, le retour des éditions Alif dans le paysage éditorial.

" La Tunisie et la mer "

Photographies de Mohamed Salah Bettaieb

Textes d'Ibrahim Chabbouh, Ameur Oueslati, et Viviane Bettaieb

Edité par Alif et l'Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle