Cote d'Ivoire: ENA - Anne Ouloto rend hommage à l'ex-DG Traoré Salamata

L'émotion était forte le vendredi 20 janvier 2023 à l'Ecole Nationale d'Administration (ENA). L'ex-directrice générale de l'ENA, appelée à faire valoir ses droits à la retraite, a bénéficié d'un hommage digne de ce nom de la part de la ministre de la Fonction publique, Anne Désirée Ouloto. En effet, il n'est pas courant de voir un tel hommage à l'égard d'un directeur. Mais ce qui justifie cela, a relevé la ministre de la Fonction publique, c'est que l'ex-directeur de l'ENA Mme Traoré Salamata a consacré plus d'un quart de siècle à la formation des cadres de l'Administration ivoirienne et de celle de pays amis.

Nommée en 1996 en qualité de directeur de l'Ecole de Gestion Administrative et de la Diplomatie (EGAD) de l' ENA qu'elle a dirigée jusqu'en 2015 où elle a pris les rênes de la Direction générale de l'ENA, ce sont 26 promotions d'énarques que Mme Traoré a contribuées à former et à mettre à la disposition de l'Administration publique. " (... ) Appelée à faire valoir ses droits à la retraite pour un repos bien mérité, après un service à la Nation bien rempli, Mme Traoré Salamata laissera à la Côte d'Ivoire qu'elle continue de servir avec la plus grande loyauté, un héritage remarquable qu'il convient de saluer à sa juste valeur ", a indiqué la première responsable de l'Administration publique ivoirienne.

Exprimant sa gratitude à sa collaboratrice pour ses bons et loyaux services, Anne Ouloto a rassuré que ses efforts se poursuivront avec la même détermination et le même engagement. " L'Ecole continuera de grandir et de porter des fruits encore plus savoureux. Votre mérite ne sera pas vain, la République saura vous le reconnaitre ", a-t-elle souligné. Aussi, a-t-elle été nommée directrice générale honoraire et conseiller technique au ministère de la Fonction publique.

Au nom du directeur des Ressources Humaines, le directeur des Affaires juridiques et du Contentieux, Koné Zanga, a également rendu hommage à l'ex-directrice. " (... ) Il me plait de saluer sa détermination et la passion avec lesquelles Mme Salamata Traoré a marqué de son empreinte et rendu palpable la notion de servir la nation ", s'est réjoui M. Koné.

Mais bien avant la cérémonie d'hommage, il y a eu la passation de charges entre Mme Traoré Salamata et son successeur Sepy Yessoh Narcisse Thomas. Le poste de secrétaire général revient désormais à Mme Koné Pénabohin Aline, en remplacement de Koffi Koffi Mathieu. Ces nouveaux promus ont été félicités par la ministre de la Fonction publique. Elle a invité tout le personnel de l'Ecole nationale d'Administration à s'engager avec détermination aux côtés des ces deux promus pour la réussite de leurs missions.