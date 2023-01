Cameroun: Patronat - Des entrepreneurs du digital Lancent leur groupement

Sous l'impulsion de Jean Genestar Priso , ils ont présenté leur plateforme aux hommes de médias le weekend dernier à Douala.

Gedcam entendez par là le Groupement des entrepreneurs du digital pour le Cameroun vient de voir le jour à Douala.

L'objectif pour Jean Genestar Priso en mettant sur pieds cette initiative est de promouvoir le développement de l'écosystème digital local. Ce dernier ayant acquis une expérience certaine dans le domaine du digital du côté de la côte d'ivoire où il est établi depuis plusieurs années.

Le Gedcam se veut un regroupement de PME et de grandes entreprises du secteur du digital établies au Cameroun et à l'étranger, mais dont les promoteurs sont d'origine ou de nationalité camerounaise. Peuvent également être membres, les promoteurs, les freelances et les travailleurs du domaine du digital

Pour ce faire, le Gedcam se veut " la référence, l'interlocuteur et l'incubateur privilégié pour la défense et la promotion des intérêts des entreprises, des entrepreneurs, ainsi que le lieu de rassemblement et d'expression des voix qui concourent au développement du numérique et du digital " au Cameroun, apprend-on dans la note de présentation de la structure. Selon ses promoteurs, ce groupement d'intérêt économique entend " mettre en valeur les startups locales et leur impact positif sur la société et l'environnement comme un atout pour attirer les talents et investisseurs du monde entier ".

Jean Genestar Priso,son promoteur est d'origine et de nationalité camerounaise, Économiste de formation, établi en Côte d'Ivoire depuis 1985, d'abord en tant qu'Étudiant et ensuite comme chef d'entreprise depuis 1995 dans les Technologies digitales. Il est le CEO et le Fondateur du Groupe Genestar Technologies présent dans six pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Genestar Group œuvre depuis plus de 25 ans à la satisfaction de sa clientèle, constituée d'entreprises privées , publiques, mais également des institutions internationales, et revendeurs en Afrique de l'Ouest et Centrale.