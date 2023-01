Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 25 Janvier 2023

Sénégal : Sommet 2 Nourrir l’Afrique- Début des travaux aujourd’hui à Dakar

Du 25 au 27 janvier 2023, à Dakar a lieu le Sommet 2 Nourrir l’Afrique. La délégation ivoirienne est conduite par le vice-président Tiémoko Meylet Koné. Selon la Banque africaine de développement (Bad), ce sommet réunira pendant trois jours, des chefs d’Etats et de gouvernement, des financiers et des entrepreneurs et offrira à travers un forum, l’opportunité d’explorer les possibilités d'investissement dans les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire. (Source : allafrica.com)

Guinée : Gestion de la Transition- Les Usa annoncent une aide de 15 millions de dollars

La promesse américaine intervient après celle des Nations unies qui vont également appuyer la transition en Guinée. A l'occasion d'une visite le week-end dernier dans la région de Labé, en Moyenne Guinée, l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique à Conakry, Troy Damian Fitrell, a déclaré que son pays apportera son aide à la transition actuellement en cours en Guinée. Le diplomate américain a annoncé que son gouvernement a décidé d'octroyer une enveloppe de 15 millions de dollars américains pour soutenir des entités locales dans le cadre du processus de la transition qui démarre officiellement ce mois de janvier. (Source : Apa)

Côte d’Ivoire : Projets startups des jeunes- Une initiative dotée de 1 milliard de Fcfa lancée

Le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, a présidé, le mardi 24 janvier 2023 à Abidjan Sofitel hôtel ivoire, la cérémonie de lancement de "Startup Boost Capital, une initiative de financement de projets startups via une IMF (Institution de Micro Finance) sous forme de prêt à moyen terme (12 - 60 mois maximum) avec un taux de 8% Ttc/an. Cette initiative est dotée d’un milliard de Fcfa. Le lancement a eu lieu en présence de ses collègues en charge de l'Économie numérique Amadou Coulibaly, de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck et de la ministre de la Solidarité et la Lutte contre la Pauvreté, Myss Belmonde Dogo. (Source : Cicg)

Mali : Chan 2022- Les Aigles locaux éliminés dès le 1er tour

La sélection nationale locale de football du Mali ne jouera pas le 2è tour de la 7è édition du Championnat d’Afrique des Nations (Chan) qui se joue en Algérie. Opposés à la Mauritanie le mardi 24 janvier 2023 à Oran dans le cadre du 3è et dernier match du groupe D, les vice-champions en titre ont été défaits 0-1. Ce score concédé depuis la 53è minute de jeu est synonyme d’élimination des Aigles locaux qui sortent de la compétition avec un petit point au compteur acquis lors de leur première sortie face à l’Angola 3-3. Les Maliens sont bons derniers avec 1 maigre petit point. Les hommes de Nouhoum Diané rentrent ainsi à la maison au grand désarroi des supporters du football malien. (Source : abamako.com)

Togo : Pêche artisanale- Une croissance de 62% en 2022

La pêche artisanale poursuit sa croissance au Togo. En 2022, les captures de poissons se sont élevées à 6687 tonnes contre 4129 tonnes en 2021, soit une augmentation de 62%. En 2021, la production de poisson s’était établie à 3450 tonnes. Selon le ministère de l’Economie maritime, de la pêche et de la protection côtière, ce rebond est imputable notamment au nouveau port de pêche à Lomé, opérationnel depuis avril 2019 et financé en partie par l’Agence japonaise de coopération internationale (Jica, qui comprend des chambres froides et une unité de fabrique. La hausse des captures s’explique également par le nombre de pirogue en activité, qui est passé de 300 en 2021 à 450 en 2022. (Source : commodafrica.com)

Centrafrique : Insécurité- Un membre des Faca tué et plusieurs autres blessés

Une attaque armée de la Coalition des patriotes pour le changement (Cpc) a fait le mardi 24 Janvier, un mort et plusieurs blessés dans les rangs des Forces armées centrafricaines (Faca) dans l'ouest de la République centrafricaine, a indiqué à Xinhua un député local. Les assaillants de la Cpc ont pris d'assaut une position des Faca très tôt mardi matin à Besson, une localité dans la préfecture centrafricaine de Nana-Mambéré (ouest), avant de se retirer dans la brousse, a confirmé à Xinhua Benjamin Fionam, député de Baboua, une ville près de Besson. (Source : abangui.com)

Afrique du Sud : Coopération militaire- Des exercices militaires avec la Russie et la Chine font grincer les dents

La ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandor, a répondu aux critiques concernant les exercices militaires conjoints prévus par son pays avec la Russie et la Chine en février. Lundi, Naledi Pandor, ministre sud-africaine des Affaires étrangères qui rencontrait son homologue russe, Serguei Lavrov à Pretoria, a dénoncé ce qu'elle a appelé les « deux poids, deux mesures » qui permettent aux pays occidentaux d'effectuer des exercices militaires avec d'autres pays, alors que des pays comme la Russie et la Chine ne sont pas autorisés à faire de même. « Tous les pays effectuent des exercices militaires avec leurs amis dans le monde entier », a déclaré Mme Pandor. L'Afrique du Sud fait l'objet de critiques depuis l'annonce de ces exercices prévus du 17 au 27 février dans la ville portuaire de Durban et à Richards Bay. Mme Pandor a déclaré que toute critique de la participation de l'Afrique du Sud à ces exercices militaires constituait une « violation des pratiques internationales ». (Source : Journal du Cameroun)

Mauritanie : Justice- L’ex-président Ould Abdel Aziz arrêté à la veille de son procès

La justice mauritanienne a fait arrêter hier mardi après-midi l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz à la veille du procès où il devra répondre d'accusations d'avoir abusé du pouvoir afin d'amasser une fortune immense, a indiqué un de ses avocats. Il devait donc passer la nuit en détention avant l'ouverture de son procès mercredi matin, a ajouté l'avocat. Son arrestation a eu lieu sans incident, a-t-il dit. Il se présentera au tribunal pour « défendre (son) honneur » contre des « accusations extravagantes, fallacieuses, concoctées par une équipe hybride sélectionnée au service de l'injustice », a-t-il écrit mardi dans une déclaration transmise par un de ses avocats. (Source : Euronews)