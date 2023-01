Afrique de l'Ouest: BRVM - Faibles progressions des cours des titres du TOP 5 ce mardi 24 janvier 2023.

Contrairement à la séance de la veille ou ils avaient enregistré des évolutions de leur cours qui variaient entre 7,43% et 3,70%, les titres du Top 5 des plus fortes hausses de cours ont enregistré de faibles progressions de leur cours qui se situent entre 2,16% et 0,67% au terme de la séance de cotation de ce mardi 24 janvier 2023 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

La tête de ce TOP 5 est occupé respectivement par les titres Société Générale Côte d'Ivoire (plus 2,16% à 11 850 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 2,00% à 1 020 FCFA), SONATEL Sénégal (plus 1,33% à 15 200 FCFA), BOA Bénin (plus 0,95% à 5 855 FCFA) et Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 0,67% à 750 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 6,11% à 845 FCFA), SITAB Côte d'Ivoire (moins 5,80% à 6 500 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (moins 3,76% à 9 600 FCFA), BOA Niger (moins 3,51% à 3 500 FCFA) et BOA Côte d'Ivoire (moins 2,38% à 3 900 FCFA).

Tous les indices de la Bourse sont en embellie ce 24 janvier. L'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a ainsi enregistré une hausse de 0,23% à 97,32 points contre 97,10 points la veille. De même, l'indice composite (l'indice général de la Bourse), a évolué de 0,06% à 197,58 points contre 197,47 points la veille. En ce qui le concerne, l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a progressé de 0,33% à 100,43 points contre 100,10 points la veille.

La valeur totale des transactions s'est établie à 470,398 millions de FCFA contre 542,041 millions de FCFA la veille.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 3,937 milliards, passant de 7346,355 milliards de FCFA la veille à 7350,292 milliards de FCFA ce mardi 24 janvier 2023.

En revanche, celle du marché obligataire s'est repliée de 2,386 milliards, à 9073,300 milliards de FCFA contre 9075,686 milliards de FCFA la veille.