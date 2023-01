Togo: Des acteurs à l'école de l'amélioration de l'accès équitable à l'éducation de base

Les questions de la réduction des inégalités de genre tiennent à cœur au Gouvernement togolais ; dans les documents de politiques, programmes et stratégies de développement comme le Plan National de Développement (PND 2018-2022), il est inscrit dans son axe 3, " l'égalité de sexes, l'autonomisation des femmes et des filles et leur participation effective à la prise de décision à tous les niveaux du processus de développement ".

L'ensemble des activités de cette approche est coordonnée et mise en œuvre par la Cellule Genre créée au sein du Ministère des enseignements primaire, secondaire, technique et de l'artisanat. Pour mettre en œuvre cette sous-composante, des campagnes de sensibilisation sur la promotion de la scolarisation des filles dans les quatre préfectures les plus défavorisées (Kpendjal dans la région Savane, Dankpen, Kéran dans la région de la Kara et Lacs dans la région maritime) où le taux d'achèvement est de 60%. Des Acteurs Porteurs de Dynamique Communautaire (APDC), sensibilisateurs, sont chargés des campagnes de communication et de sensibilisation pour la scolarisation des filles dans les quatre préfectures couplée de la confection et distribution des uniformes scolaires aux filles dans ces préfectures précitées.

C'est ce qui explique la tenue d'un atelier de trois jours (du 18 au 20 janvier 2023) à Guérin -Kouka dans la préfecture de Dankpen. Pendant trois jours, les agents porteurs de la dynamique communautaire ont eu gain des techniques méthodologiques qui vont les permettre de dupliquer la formation à leur tour dans les communautés en vue d'un changement de mentalité, de conception culturelle et de comportement par rapport à la scolarisation de la fille dans les préfectures défavorisées. Une politique pour accompagner d'une manière sereine, les filles dans les communautés ciblées.

Ils sont également outillés sur les procédures et les étapes de l'octroi des uniformes scolaires aux filles des établissements primaires des quatre préfectures et sensibilisés dans le même temps sur la nouvelle Loi N°2022-020 du 02 décembre 2022 portant protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel au Togo.

La présente activité a lieu grâce au soutien financier du Partenariat Mondial pour l'Education (PME) et l'Association Internationale de Développement (IDA), ceci à travers le Projet d'Amélioration de la Qualité et de l'Equité de l'Education de Base (PAQEEB) qui a pour objectif général d'aider à accroître l'accès, la rétention, la qualité et l'équité de l'éducation de base (Primaire et Premier cycle du Secondaire).

Le PAQEEB est mis en vigueur le 26 octobre 2021 et est exécuté au niveau du Ministère des Enseignements Primaire, Secondaire, Technique et de l'Artisanat (MEPSTA) sous la supervision de la Banque mondiale qui agit en qualité d'agent partenaire. Le projet est structuré en trois (3) composantes, à savoir : la composante 1 (amélioration de la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage), la composante 2 (améliorer l'accès équitable à l'éducation de base et la composante 3 (renforcement de la gestion du système et de la résilience).

La présente activité, qui s'inscrit dans la Composante 2 " améliorer l'accès équitable à l'éducation de base vise à réduire les obstacles à l'éducation des filles dans les zones rurales et défavorisées.