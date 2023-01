Maroc: Résolution du PE - Un journal bulgare revient sur la campagne tendancieuse contre le Maroc

Sofia — Le quotidien bulgare "Standart" est revenu, mardi, sur la campagne tendancieuse qui cible le Maroc au Parlement européen, mettant en avant la vive condamnation des instances législatives et judiciaires du Royaume des ingérences extérieures dans ses affaires intérieures.

Ainsi, le quotidien souligne la décision du Parlement du royaume de "reconsidérer" ses relations avec l'instance législative européenne et de les soumettre à une évaluation globale suite aux dernières positions "hostiles et infondées" du PE envers le Maroc.

L'annonce a été faite dans une déclaration, publiée lundi à l'issue d'une réunion des deux chambres du Parlement marocain, laquelle a été marquée par les interventions des présidents et des représentants des différents groupes et groupements parlementaires et les parlementaires sans appartenance politique, écrit "Standart" sur son site internet.

Sous le titre "le Maroc condamne les accusations portées par le Parlement européen", le journal note que le Parlement a dénoncé la campagne tendancieuse qui cible le Royaume, et dont le dernier acte en date a été l'adoption par le PE d'une résolution le 19 janvier 2023.

Le Parlement marocain a aussi décidé d'informer la Présidence du PE du procès-verbal de la séance contenant les positions et interventions des présidents et des représentants des différents groupes et groupements parlementaires et les parlementaires sans appartenance politique, ainsi que des décisions qui seront prises à l'avenir, poursuit le journal.

L'organe législatif du Royaume a exprimé son "fort mécontentement" face à "l'ingérence flagrante continue" du Parlement européen dans les affaires intérieures du Maroc, précise le quotidien bulgare, qui reprend des extraits de la déclaration des deux Chambres du parlement marocain.

Et de préciser que le Parlement a rejeté toute tentative extérieure d'ingérence dans les affaires des pays arabes, exigeant que l'UE "cesse immédiatement d'assumer un rôle de surveillance de la situation des droits de l'homme dans les pays arabes" et vérifie l'exactitude des informations qu'elle reçoit.

Selon "Standart", ladite déclaration a aussi appelé le PE à respecter ses partenariats et ses liens avec les pays arabes, en particulier le Maroc, ajoutant qu'il devrait accorder la priorité à la résolution des problèmes des immigrés, des réfugiés et des minorités à l'intérieur de ses propres frontières.

De même, poursuit la même source, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) a exprimé samedi sa vive condamnation des allégations sans fondements contenues dans la résolution du Parlement européen du jeudi 19 janvier 2023.

Le journal relève, dans ce sens, que le CSPJ a indiqué, dans un communiqué diffusé à l'issue d'une réunion, avoir pris connaissance de cette résolution qui contient des accusations et des allégations graves portant atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire.

Ces allégations infondées travestissent les faits et sèment le doute sur la légalité et la légitimité des procédures judiciaires prises au sujet d'affaires, dont certaines ont été jugées et d'autres en cours, précise-t-on.

Le CSPJ déplore cette déformation des faits dans le cadre de procès qui se sont déroulés dans le respect de la loi, dans le plein respect des garanties constitutionnelles et des conditions d'un procès équitable internationalement reconnues, conclut "Standart".