Tunisie: La BH Bank est désormais une banque universelle, de proximité (Wajdi Koubaa)

interview

TUNIS/Tunisie — " La BH Bank est désormais, une banque commerciale universelle qui finance à l'image des autres banques de la place, tous les secteurs économiques. Sa spécificité en tant que banque d'habitat fait aujourd'hui, partie du passé", a indiqué Wajdi Koubaa, nouveau Directeur Général de la BH Bank, dans une interview accordée à l'Agence TAP.

Il a précisé que la BH Bank va offrir un accompagnement du client durant toutes les phases de sa vie, tout en mettant à sa disposition une offre globale et personnalisée.

Wajdi Koubaa a été nommé à la tête de la BH Bank après le lancement, pour la première fois, d'un appel à candidatures, par le ministère des Finances, fin août 2022, pour pourvoir ce poste.

Koubaa a été choisi le 5 janvier 2023, pour occuper le poste de DG de la BH Bank pour une période de trois ans, parmi 47 autres candidats. Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur des Arts et métiers Paris Tech, et d'un doctorat ès sciences. Il aligne une longue expérience de 27 ans dans le domaine bancaire, ou il a occupé plusieurs postes dans des banques françaises. De 2014 à 2018, Koubaa a occupé le poste de Directeur Général Adjoint puis le Directeur Général de la Banque Tuniso-Koweïtienne (BTK).

Quelle est votre vision du développement de la BH Bank pour la prochaine période ?

Mon expérience durant 5 ans à la tête de la BTK, m'a permis de prendre connaissance du tissu économique en Tunisie et de détecter les points faibles et les axes d'amélioration des acteurs économiques et financiers du pays que je juge sur-bancarisé. Ma vision est le fruit d'une expérience professionnelle de 27 ans dans les quatre plus importants groupes bancaires en France, durant laquelle j'ai pu m'imprégner des meilleures pratiques du métier.

Dans un environnement concurrentiel caractérisé par un nombre important de banques et d'institutions de microfinance, il faut créer une banque de proximité, qui permet au client de contacter le chargé de la clientèle sans se déplacer, en exploitant les canaux digitaux mis à sa disposition (site institutionnel, applications mobiles sur smartphone ... ).

Une banque de proximité signifie la conciliation entre la qualité des services de proximité avec des chargés compétents et disponibles et le meilleur du digital.

En Europe, plusieurs agences bancaires ont été fermées puisque les clients ne se déplacent quasiment plus et que les transactions telles que les virements, les demandes de crédits à la consommation et d'autres opérations bancaires basiques se font aujourd'hui, en ligne.

Malheureusement, il y a un encore gap significatif entre la Tunisie et l'Europe, pour ce qui est des offres et des pratiques, lequel pourrait être expliqué notamment par des contraintes réglementaires et législatives à l'image des signatures électroniques.

Pour garantir des services de qualité et se rapprocher des clients, il faut s'appuyer sur trois piliers: les clients, les ressources humaines et l'informatique.

En termes d'animation commerciale, en France, les chargés de clientèle reçoivent chaque jour, des états récapitulatifs des opérations bancaires de leurs clients. Cela leur permet de connaître leurs comportements et d'anticiper leurs besoins. En effet, grâce à l'intelligence artificielle et l'exploitation des DATA, nous pouvons proposer les services les plus en adéquation avec les besoins des clients. C'est ce qui nous permettra de nous démarquer des autres banques.

Quelle est votre stratégie pour atteindre cet objectif ?

Nous allons adopter également, une série de démarches pour être capables de mesurer le degré d'efficacité et la qualité de nos services et de tenir nos engagements vis-à-vis de nos clients notamment, en termes de délais.

Nous allons être à l'écoute de nos clients et en contact permanent avec eux, pour faire de la BH, une banque de proximité. Les clients pourront ainsi, joindre leurs chargés à tout moment (7j/7 et 24/24 par téléphone, Mail ou SMS). Un client satisfait ne pense pas changer de banque. Pour cela, nous allons continuer à améliorer notre service de communication et former nos agents.

Pour ce faire, nous allons créer une école de formation rattachée à la banque, aussi bien pour assurer la formation de nos chargés de clientèle que nos managers. Cela leur permettra d'évoluer dans la Banque et de ne pas chercher de nouvelles opportunités, ailleurs.

L'informatique et la technologie constituent le cœur battant de la banque. Il s'agit d'outils indispensables pour améliorer notre performance commerciale et financière ainsi que la qualité de nos services.

Nous veillerons à ne ménager aucun effort pour atteindre ces objectifs. J'estime qu'avec le capital humain dont dispose la Banque et le soutien de ses actionnaires et administrateurs, nous sommes capables de nous démarquer de la concurrence en termes d'attractivité et de qualité et d'accroître nos bénéfices, tout en continuant à financer l'économie tunisienne et à participer à la création d'emplois et de richesse pour le pays.

Nous sommes, actuellement, en train de basculer vers la nouvelle solution T24 qui nous permettra de proposer de nouveaux produits à nos clients, qu'ils soient des particuliers, des entreprises ou des professionnels.

La plateforme T24 est un logiciel bancaire qui utilise une architecture ouverte, offrant des fonctionnalités d'entreprise complète et flexible pour les banques. Je pense que nous sommes aussi, disposés à lancer la certification de certains processus de la banque, aux normes internationales ISO 9001-2018.

La BH Bank, anciennement Banque du logement, a été créée en 1989 suite à la transformation de la Caisse Nationale d'Epargne Logement (CNEL) en une banque commerciale spécialisée dans le financement du logement et des promoteurs immobiliers. La banque envisage-t-elle de poursuivre cette mission ?

Comme je l'ai déjà précisé, la BH Bank a changé de dimension. Elle est aujourd'hui une banque commerciale universelle, dont les prestations ne sont pas uniquement limitées aux crédits pour le logement, puisqu'elle propose une panoplie de produits et services variés à sa clientèle. Sa nouvelle dénomination qui a remplacé l'ancienne " Banque de l'habitat " confirme cette nouvelle orientation stratégique et ce, en plus du lancement de plusieurs services dont notamment les services digitaux.

Les travaux liés à l'arrêté des comptes sont en cours de finalisation. Pour l'exercice 2022, les résultats de la Banque devraient être encore une fois très encourageants, dans la même tendance que 2021. Le PNB de la banque pour l'année 2022, devrait progresser de plus de 9% et les résultats devraient s'afficher autour des 150 millions de dinars, contre 134,7 MD en 2021.