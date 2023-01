Soudan: Le PNUD soutient le Centre d'études sur la paix de l'Université du Nil Bleu

Damazin — Le Centre d'études sur la paix et le développement de l'Université du Nil Bleu a reçu, aujourd'hui mardi, un appui technique et d'équipement du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) dans le cadre de partenariats entre le centre et l'organisation.

Le représentant du bureau du PNUD dans la région du Nil bleu, Mohamed Abdel-Karim, a affirmé que la coopération entre l'organisation et le centre vient en soutien au processus de consolidation de la paix, indiquant que l'organisation a fourni un soutien à toutes les universités du Soudan. Il a souligné que l'organisation a fourni des doses de formation au personnel du centre de manière à renforcer la paix et à contribuer à son processus de construction. Le représentant du bureau du PNUD a déclaré que l'organisation vise à transférer l'expérience de l'Université de Khartoum dans la région, expliquant qu'elle travaillera à renforcer les capacités du centre dans les domaines de la formation et contribuera à la construction des installations du centre.

Le directeur du Centre et les professeurs de l'université ont souligné les objectifs de la création du centre et son rôle dans la construction de la paix et du développement, notant que le centre intensifiera les programmes et les projets visant à reconstruire la paix dans la région à la lumière des répercussions des incidents dont la région a été témoin. Ils ont souligné que ces situations exigeaient un renforcement du partenariat avec les organisations, en particulier avec le PNUD, louant son appui et sa coopération avec le Centre. Th