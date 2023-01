Sénégal: Le pays, deuxième partenaire commercial de la Russie en Afrique subsaharienne ? Les données disponibles ne le confirment pas

Dakar — Le Sénégal est-il le deuxième partenaire commercial de la Russie en Afrique subsaharienne après l'Afrique du Sud, comme l'a déclaré l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Sénégal, Dmitry Kourakov, dans des propos rapportés par le site actunet.net ? Les informations collectées par l'APS ne permettent pas de confirmer cette assertion.

S'exprimant le 10 mars 2022 lors d'une rencontre avec la presse sénégalaise, le diplomate russe a notamment évoqué les chiffres relatifs au volume des échanges économiques entre les deux pays. Ceux-ci, dit-il, ont été multipliés par près de 2,2 entre 2020 et 2021, soit 513,3 milliards FCFA.

Nous avons tenté sans succès de joindre les services de l'ambassade de la Russie au Sénégal, à plusieurs reprises, par appel téléphonique, e-mail ou sur Messenger notamment.

Que disent les chiffres ?

Le site internet Afrimag relève qu'en 2018, le Sénégal faisait partie des 10 premiers partenaires commerciaux de la Russie sur le continent africain, sans davantage de précision relativement au rang et au volume des échanges. Dans le lot des partenaires commerciaux les plus importants de la Russie sur le continent africain, Afrimag cite également l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Egypte, le Kenya, la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Nigeria, le Soudan, la Tunisie et le Sénégal.

Contacté par mail, le directeur de publication d'Afrimag, Anthioumana Tandia, indique que sa publication s'est basée sur des chiffres compilés par TradeMap, la base de données de l'OMC dédiée au commerce international.

Dans un graphique, Afrimag cite le Mali, l'Inde, le Swaziland, la Chine et l'Espagne comme les partenaires du Sénégal à l'exportation. TradeMap n'évoque par ailleurs aucun pays africain dans le top 10 des partenaires commerciaux de la Russie dans le monde.

Il faut relever que la Russie exporte principalement du blé (environ 95% des céréales exportées) vers des pays africains. C'est ce qui était d'ailleurs à la base de l'inquiétude exprimée par beaucoup de ses partenaires africains concernant le conflit russo-ukrainien. Outre le blé, les combustibles minéraux comme le charbon, les produits pétroliers et le gaz arrivent à 18,3% des achats africains en provenance de la Russie, un pays majeur de l'Europe de l'Est.

Dans une autre dépêchedatant de mars 2022, l'agence Ecofin relève que plus de la moitié des approvisionnements africains en blé russe sont importés par les pays les plus peuplés du continent, à savoir : l'Egypte, le Soudan, le Nigeria, la Tanzanie, l'Algérie, le Kenya et l'Afrique du Sud.

Les relations commerciales russo-sénégalaises

La balance commerciale du Sénégal est déficitaire au profit de la Russie car les importations totales sénégalaises en 2018 sont de l'ordre de 559.117.000 dollars américains, alors que les exportations vers la Russie s'élèvent à 5.972.000 USD.

Les relations commerciales entre les deux pays sont régies par les dispositions des Accords de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), dont les deux pays sont membres depuis le 1er janvier 1995, peut-on lire dans un document de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations (ASEPEX).

Le même texte datant de 2018 ajoute que les deux États s'octroient la Clause de la Nation la plus favorisée dans leurs échanges commerciaux, correspondant pour le Sénégal au Tarif Extérieur Commun (TEC) de l'UEMOA.

Dans son bulletin mensuel (mars 2022) des statistiques du commerce extérieur, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) cite le Mali (22,8%), l'Inde (12,8%), la Suisse (11,9%), la Côte d'Ivoire (5,7%) et la Chine (5,5%) comme les principaux clients du Sénégal.

L'ANSD présente également la Chine (19,9%), la France (8,3%), la Russie (7,5%), l'Espagne (6,4%) et l'Inde (4,9%) comme principaux fournisseurs du Sénégal durant la même période.

Contacté par l'APS, la Direction du commerce extérieur précise que sur la période 2017-2021, la balance commerciale du Sénégal est déficitaire en moyenne de 327642 milliers de dollars par rapport à la Russie. Cette balance s'est également détériorée de l'ordre de 313% sur cette période, passant de 134084 à 553273 milliers de dollars en 2021.

Même s'il faut noter le caractère inéquitable de nos échanges, il faut également souligner que le partenariat russo-sénégalais se diversifie de plus en plus et gagne en volume. La Russie est ainsi devenue l'un des principaux fournisseurs du Sénégal en produits pétrochimiques, en engrais et en blé, peut-on également lire dans un document obtenu de la Direction du commerce extérieur.

A.Les principaux produits échangés

Tableau 1: Les principaux produits exporté par le Sénégal (en milliers de dollars Américain)

Source : Direction du commerce extérieure, citant Trademap

Analysant ce tableau, la direction du commerce extérieur souligne que l'essentiel de nos exportations vers la Russie pour ces trois dernières années porte sur des produits tels que les combustibles minéraux, les huiles minérales et produits de distillation ; des matières bitumineuses (90%) et fruits comestibles ; des écorces d'agrumes ou de melons (31%).

Tableau 2 : Les principaux produits importés par le Sénégal (en milliers de dollars Américain)

Source DCE : Trademap

2. Les marchés fournisseurs du Sénégal

Tableau 3 : Classement des marchés fournisseurs du Sénégal (milliers Dollar Américain)

Source : DCE/Trademap

Selon un document de la DCE, de 2017 à 2021, la Russie fait partie des 10 premiers partenaires commerciaux du Sénégal.

Sur cette période les 10 pays qui commerçaient avec le Sénégal en termes de l'importance du volume de nos importations étaient la France, la chine, le Nigeria, les Pays bas, l'Inde, l'Espagne la Russie, la Turquie, les Emirats Arabe Unis, et les USA, précise le texte.

Les marchés africains concurrents sur le marché russe

Tableau 6 : Classement des marchés africains fournisseurs de la Russie (milliers Dollar Américain)

Source DCE : Trademap

Sur le plan continental, le Sénégal est le 24éme fournisseur de la Russie pour un volume d'exportation de 19239990 milliers de dollars (2017-2021), soit 0,83% du total des importations russes sur le continent, constate la Direction du commerce extérieur.

Conclusion :

Les données disponibles sur le sujet ne permettent pas de confirmer la déclaration de l'ambassadeur de la Russie au Sénégal.