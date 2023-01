Algérie/Mauritanie: CHAN 2022 - Amir Abdou (coach Mauritanie) " Ce sont les joueurs qui ont cru en eux et en leur capacité à gagner "

Le sélectionneur mauritanien Amir Abdou a félicité son équipe après sa qualification historique en quarts de finale du Championnat d'Afrique des Nations édition 2022 qui se déroule présentement en Algérie.

Les Mourabitounes ont battu les Aigles du Mali 1 à 0 grâce à un but de Mamadou Sy à la 53e minute au stade Miloud Hadefi d'Oran.

Le technicien comorien a salué ses joueurs pour avoir cru qu'ils pouvaient livrer une belle performance face à une équipe malienne bien organisée et deux fois finaliste du même tournoi en 2016 et 2020.

Il s'agit de la première victoire de la Mauritanie au CHAN après avoir enregistré six défaites en six matchs lors des deux dernières éditions auxquelles elle a participé (2014 et 2018).

" Certaines personnes ont douté de nous mais cela n'a fait que nous motiver. Cela nous a même donné envie de gagner plus. Ce sont les joueurs qui ont cru en eux et en leur capacité à gagner. Je suis très dur avec eux mais maintenant nous avons réussi à nous qualifier pour les quarts de finale ", a déclaré Abdou très content en conférence de presse d'après-match.

" Le match a été difficile avant la mi-temps. Il n'y avait pas de place pour la peur ou l'intimidation. C'est comme ça qu'on a réussi à marquer. En deuxième mi-temps, nous avons intensifié et sommes devenus plus agressifs. Nous avons changé de tactique. Nous savions que nos adversaires chercheraient des occasions de marquer, alors nous avons tout fait pour bien défendre. C'est un plaisir absolu d'écrire cette nouvelle page de l'histoire de la Mauritanie. Le résultat de ce match est le résultat de notre travail acharné. Il est difficile de rester au sommet. Vous pouvez tomber à tout moment, mais nous essaierons de maintenir le même élan pour le reste du tournoi. C'est un résultat positif pour nous. Nous sommes avides de victoires et de jeux réussis. Notre prochain match contre le Sénégal sera un match difficile mais nous avons toujours cru en nous. Nos joueurs donnent le meilleur d'eux-mêmes et ont montré qu'ils voulaient bien performer au mieux de leurs capacités. " a poursuivi celui qui reste désormais invaincu en 15 matchs depuis qu'il a pris les rênes de la sélection mauritanienne en mars 2022.

" Quand je suis arrivé en Mauritanie, j'ai dit aux joueurs de ne pas avoir peur. Je leur ai dit qu'ils devaient croire en eux-mêmes. Aujourd'hui, ils n'ont pas été intimidés par l'occasion et la pression qui accompagnaient le match. Ils ont intensifié leur jeu et joué avec confiance contre leur adversaires. Aujourd'hui, ils ont montré que le ciel était la limite ", a ajouté Abdou avec une grande fierté dans ses yeux.

La Mauritanie affrontera en deuxième quart de finale du CHAN, le Sénégal le 27 janvier à 19h au stade du 19 mai 1956 à Annaba.