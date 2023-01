Algérie/Mali: CHAN 2022 - Mauritanie - Mali - Hemeya Tanjy (Homme du Match) - " C'est une victoire pour tout le peuple mauritanien "

L'attaquant mauritanien Hemeya Tanjy, un des artisans de la victoire des Mourabitounes contre le Mali cet après-midi à Oran pour le compte du CHAN, a dédié son prix de l'homme du match au peuple mauritanien.

L'attaquant du FC Nouadhibou a livré une belle prestation cet après-midi face au Mali lors du dernier match du groupe D. La Mauritanie est qualifiée pour les quarts de finale du Championnat d'Afrique des Nations après avoir battu son adversaire du jour sur un score d'un but à zéro.

" Gagner ce prix est un honneur pour moi et pour le peuple mauritanien. Je suis aussi heureux que n'importe quel fan de football mauritanien. C'est une victoire pour tout le peuple mauritanien ", a déclaré Tanjy, homme du match avec un sourire lors de la conférence de presse d'après-match au stade Miloud Hadefi d'Oran, en Algérie.

Ses courses infatigables ont été un aspect important de l'équipe mauritanienne bien organisée qui a joué un match équilibré contre une équipe malienne talentueuse. Tanjy, 24 ans, a ajouté : " Nous avons travaillé si dur pour participer à ce tournoi et maintenant que nous nous sommes qualifiés, nous sommes si heureux d'avoir gagné et nous serons en quart de finale. Nous nous sommes beaucoup préparés pour arriver à ce point et maintenant nous pouvons continuer à rêver à ce tournoi. C'est énorme pour nous en tant qu'équipe. "

Il s'agit de la première victoire enregistrée par les Mourabitounes qui avaient auparavant enregistré six défaites en six matchs au CHAN et contraint l'Angola à un match nul et vierge lors de son premier match du Groupe D.

Les hommes d'Amir Abdou disputeront un autre derby ouest-africain vendredi prochain. Ils seront opposés à leurs voisins du Sénégal en quart de finale au stade du 19 mai 1956 à Annaba à 19h00 GMT.