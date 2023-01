Sénégal: Appel à l'insurrection, menaces de mort,... - " Nitdoff " inculpé et placé sous mandat de dépôt

Après avoir fait l'objet d'un deuxième retour de parquet hier lundi le rappeur et activiste, Mor Talla Guèye, alias " Nitdoff ", est finalement inculpé et placé sous mandat de dépôt mardi par le Doyens des juges, Maham Diallo, qui a hérité du dossier.

Selon un de ses avocats, Me Cheikh Khourayssi Ba, il est poursuivi pour " diffusion de fausses nouvelles, outrage aux magistrats, menaces de mort sur les autorités judiciaires ", des faits prévus et punis par les articles 194 et suivants, 255, et 290 du Code pénal.

Le mis en cause a été arrêté à son domicile, le mercredi 18 janvier 2023, suite à un live incendiaire dans lequel Mor Talla Guèye avait proféré des insultes à tout-va contre des magistrats et des autorités du pays. Le procureur de la République s'est autosaisi en ordonnant son interpellation et l'ouverture d'une enquête.