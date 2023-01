Gabon: Liliane Massala a participé à la cérémonie de présentation des vœux du nouvel an au Corps diplomatique accrédité au Portugal

Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions d'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Gabon au Portugal avec résidence à Paris (France), Son Excellence Madame Liliane Massala a participé les 12 et 13 janvier 2023 à Lisbonne (Portugal) à la cérémonie de présentation des vœux du nouvel an au Corps diplomatique accrédité au Portugal par son Excellence Marcelo Rebelo de Sousa, Président de la République portugaise.

Ainsi, Madame l'Ambassadeur a eu l'opportunité d'échanger, à titre individuel, avec ce dernier qui n'a d'ailleurs pas manqué d'encourager le renforcement de l'axe de coopération Portugal-Gabon, notamment sur le volet économique.

Dans le même registre, le Chef de l'État Portugais a émis le souhait de recevoir son Homologue Gabonais, Son Excellence Monsieur Ali Bongo Ondimba, Président de la République, Chef de l'Etat à qui il adressera personnellement une invitation officielle par le biais de son Ministre d'État et des Affaires Étrangères lors de la mission économique qu'il conduira prochainement à Libreville.

En marge de la cérémonie de présentation des vœux, Son Excellence Madame Liliane Massala a eu des rencontres avec le Ministre d'Etat portugais des Affaires étrangères, Son Excellence Monsieur João Gomes Cravinho et avec certains responsables des services techniques du ministère portugais en charge des Affaires étrangères.

Au cours de ces échanges, plusieurs points ont été abordés notamment, la révision de l'accord aérien avec le Gabon, devenu caduque du fait de la cessation d'activité de la société Air Gabon, l'exemption mutuelle des visas aux détenteurs des passeports diplomatiques et de service, et la proposition d'une facilitation de délivrance de visas aux détenteurs des passeports ordinaires dans les cas particuliers des études, des soins de santé et des affaires.

Enfin, Madame l'Ambassadeur a clôturé son séjour par un cocktail d'affaires en présence de plusieurs chefs d'entreprises portugaises. Au cours de cette activité, elle a invité les opérateurs économiques à profiter du dynamisme constaté du marché gabonais pour investir dans plusieurs secteurs d'intérêt énumérés dans le Plan d'Accélération de la Transformation (PAT) tels que le pétrole, les mines, la transformation du bois, le numérique, le tourisme ou encore les énergies renouvelables etc.

L'Ambassadeur a également présenté le nouveau Consul Honoraire du Gabon au Portugal, Monsieur Paul Ibrahim Bello Immalet, aux opérateurs économiques dont l'une des missions consistera à susciter des partenariats à même de contribuer au développement économique et social de notre pays.

Aussi, l'intervention de Madame l'Ambassadeur a-t-elle été suivie par la projection de deux films sur la promotion économique de la destination Gabon dont l'un sur les performances réalisées dans la Zone économique à régime privilégié de NKOK et par une présentation de Monsieur Constant Mombo, Conseiller Economique à l'Ambassade du Gabon en France.

Ce dernier, dans son intervention, a mis en exergue les atouts de l'économie gabonaise, les projets contenus dans le Plan d'accélération de la transformation (PAT) à la recherche des investisseurs ainsi que le dispositif d'exonération fiscale mis en place pour accompagner des nouveaux investisseurs ayant choisi le Gabon comme terre d'accueil pour le développement de leurs activités économiques.

Au total, ce cocktail d'affaires a eu un écho favorable auprès des entreprises portugaises qui ont promis effectuer le déplacement de Libreville à l'occasion de la mission de prospection économique et commerciale que conduira le Ministre d'Etat des Affaires étrangères du Portugal.