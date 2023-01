Cote d'Ivoire: Éducation et formation - Mariatou Koné, Adama Diawara et N'guessan Koffi font la revue conjointe

Les ministres en charge du secteur Éducation-Formation Mariatou Koné, Adama Diawara et N'Guessan Koffi ont pris des engagements au terme de la 6ème édition de la revue conjointe du secteur éducation-formation 2022.

Ouverte le jeudi 19 janvier 2023, la Revue conjointe du secteur éducation-formation 2022 a refermé ses portes, le vendredi 20 janvier 2023 à la maison de l'entreprise d'Abidjan-Plateau avec des solutions novatrices pour améliorer le secteur.

Les défis pour une école ivoirienne de qualité restent nombreux et pressants. Pour les relever, cela a besoin d'une synergie d'actions adéquates pour la transformation des ressources disponibles en résultats probants. Intervenant au nom de la Ministre de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation, Pr Mariatou Koné, et du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Adama Diawara, le ministre l'Enseignement Technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage a indiqué que l'engagement des ministres en charge du secteur Éducation-Formation, qui ont pris une part active à ces assises, confirme la volonté de l'institutionnalisation tant recherchée de la revue sectorielle et des organes de coordination sectorielle.

" Nous avons décidé, mes collègues et moi-même, d'inscrire la revue sectorielle comme une priorité et par la suite de prendre toutes les dispositions idoines en vue d'activer le Comité Interministériel de Coordination du Secteur Education-Formation (Cicsef) et renforcer les capacités opérationnelles de la Task Force ", a annoncé N'Guessan Koffi.

Il a ajouté que ces dispositions comprennent à la fois la disponibilité des données statistiques en temps utile pour alimenter le rapport de performance du secteur, la mutualisation des ressources y afférentes, et la mise en cohérence des documents sous-sectoriels de programmation pluriannuelle des dépenses et Projets annuels de performance en vue des conférences budgétaires ministérielles.

Que les résultats de ces travaux inspirent

N'Guessan Koffi a souhaité également que les résultats de ces travaux inspirent chez tous les acteurs et partenaires du système éducatif, un changement de paradigme dans l'accomplissement de leurs missions respectives, celui d'appréhender la conception et la mise en œuvre des projets et programmes dans une approche sectorielle. " Les statistiques présentées indiquent que nous devons faire preuve d'imagination et d'audace pour opérer une nécessaire transition éducative en vue de rendre notre système de formation résilient à la croissance démographique dont les conséquences pourraient compromettre les efforts ", a-t-il indiqué.

Les échanges autour du rapport de performance du secteur ont relevé la nécessité de doter le système éducatif d'une politique sectorielle de gestion des flux. Parmi les neuf recommandations de la revue sectorielle, l'une adresse la question de la dynamisation de l'offre de formation dans les domaines des Sciences humaines et sociales, des Lettres, Langues et Arts en vue de les adapter aux besoins et aux réalités du marché de l'emploi.

Les ministres se sont, en outre, engagés à veiller à ce que le processus de révision du plan sectoriel en cours, adresse la problématique de l'insertion professionnelle, conformément à la vision du chef de l'Etat, qui est d'améliorer l'employabilité du système de formation professionnelle et universitaire.

Notons que cette Revue Conjointe du Secteur Éducation-Formation 2022 a été marquée par six (6) Sessions, des panels et l'adoption de neuf (9) recommandations.