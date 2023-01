Afrique: Alioum reste sans voix après l'élimination du Cameroun

L'entraîneur du Cameroun, Saidou Alioum, est resté bouche bée après l'élimination de son équipe du Championnat d'Afrique des Nations TotalEnergies (CHAN) 2022, mardi.

Les Lions indomptables ont concédé un coup franc d'Ousseini Soumaila Badamassi à la 69e minute qui a donné l'avantage au Niger (1-0) et, bien qu'ils aient essayé de trouver une égalisation pendant le reste de la partie, les Camerounais n'ont eu aucune chance.

"Nous nous attendions à ce que ce soit un match difficile. Nous avons perdu et nous sommes éliminés. Je suis sans voix. Nous savions que nous devions obtenir un bon résultat et maintenant nous avons perdu et c'est tout ce qu'il y a à dire", a déclaré un Alioum désemparé aux médias lors de la conférence de presse d'après-match au stade Miloud Hadefi d'Oran, en Algérie.

"Nous avons essayé d'attaquer, mais nous n'avons pas réussi à marquer. Le Niger a très bien défendu. Nous avons essayé d'utiliser les deux ailes et parfois, cela a fonctionné mais nous n'avons pas réussi à marquer devant le but. Le Niger a obtenu un coup franc et a marqué.

Nous avons continué à nous battre jusqu'à la toute dernière action du match. Dans le football, il faut garder espoir. C'est pourquoi j'ai fait les changements que j'ai effectués. Ce n'était pas notre jeu. Le Niger méritait la victoire. Nous les félicitons et leur souhaitons le meilleur".