Afrique: CHAN 2022 - Large victoire des " Lions " contre la RDC : Une efficacité offensive retrouvée ?

C'était jusque-là le seul score-fleuve de cette 7ème édition du Championnat d'Afrique des nations (Chan) " Algérie 2023 ". Le Sénégal à qui il fallait impérativement une victoire contre la Rd Congo pour reprendre la tête du groupe B et se qualifier pour les quarts de finale n'y est pas allé de main morte. En effet, les " Lions " locaux ont foudroyé les " Léopards " (3-0), dimanche dernier au stade du 19 mai 1956 d'Annaba.

Grâce à des buts d'Ousmane Diouf (22'), Papa Amadou Diallo (74') et Malick Mbaye (79', but finalement attribué au portier congolais Siadi Baggio), l'équipe nationale locale semble retrouver l'efficacité offensive qui faisait défaut ces derniers temps. Depuis son arrivée sur le banc de cette sélection, le 15 avril 2022, en remplacement au défunt technicien Joseph Koto, Pape Thiaw n'avait jusque-là remporté qu'un seul match sur un tel score. C'était contre le Libéria (3-0), le 24 juillet au complexe sportif Samuel Kanyon Doe de Monrovia, lors des éliminatoires de ce Chan " Algérie 2023 ".

Mais la première fois que l'équipe nationale locale, sous ses ordres, avait marqué 3 buts dans une rencontre remonte au 15 juillet 2022, contre la Zambie. C'était à l'occasion du tournoi Cosafa Cup, et le Sénégal avait d'ailleurs perdu 4-3 et c'est un certain ... Mamadou Lamine Camara qui avait inscrit le premier but des " Lions " à la 23ème minute. C'est donc un record que vient de battre le technicien, ancien international sénégalais, avec une première aussi large victoire en phase finale de Championnat d'Afrique des nations.

Adepte du système 3-5-2, notamment lors de son passage à Niary Tally Ngb, Pape Thiaw semble donc s'être adapté à la philosophie de jeu de la Direction technique nationale qui penche plutôt pour un système à 4 défenseurs derrière. Il faudra qu'il le confirme lors des prochaines sorties des " Lions " pendant les phases à élimination directe où aucun faux pas ne sera permis.

SORTI SUR BLESSURE CONTRE LA RDC

Mamadou Lamine Camara donne de ses nouvelles

Le sélectionneur national des " Lions " locaux, Pape Thiaw, a sûrement dû retenir son souffle, dimanche dernier, lors de la sortie sur civière de son meilleur joueur, Mamadou Lamine Camara. Un énorme coup dur pour l'équipe du Sénégal qui s'en est finalement remise à la bonne entrée en jeu de Moussa Ndiaye pour finir le job. En effet, le dépositaire du jeu de cette sélection venue de Génération Foot n'a pas terminé le match contre la Rd Congo, obligé de quitter ses partenaires à la 52ème minute.

Après un sévère coup reçu en première période, le milieu de terrain se faisait encore faucher quelques instants après le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Mais après le match, il a tenu à rassurer sur sa blessure. " J'ai pris un coup violent en début de match, ce qui m'a beaucoup diminué. Mais ça va même si je boite un peu. Je crois que je serai opérationnel pour les quarts de finale vendredi ", a confié Camara en zone mixte.

À en croire son entraîneur, Pape Thiaw, avec son staff technique, ils ont préféré jouer la carte de la prudence avec le meneur de jeu des " Grenats ". " Lamine Camara est un joueur très important pour nous. Quand on a vu qu'il a pris un second coup, on a discuté avec les médecins de l'équipe et on a décidé de le faire sortir pour le préserver. Mais c'est un vrai patriote parce qu'il a voulu continuer le match et aider ses partenaires ", a-t-il informé après la rencontre. Une nouvelle rassurante pour le Sénégal du foot qui aura sans doute du mal à se faire à l'idée de perdre un autre atout offensif -et pas des moindres- après le forfait de Raymond Diémé Ndour.

AU RYTHME DE LA TANIÈRE

Day off pour les " Lions " locaux

ANNABA - Vingt-quatre heures après leur qualification en quarts de finale du Championnat d'Afrique des nations (Chan), les " Lions " locaux ont été dispensés de la traditionnelle séance de décrassage d'après match. Hier, pour la première fois depuis son arrivée dans la ville d'Annaba en Algérie pour les besoins du tournoi, l'équipe nationale du Sénégal s'est vu accorder un jour de repos dans le but de bien récupérer avant le prochain match. La bande à Mamadou Lamine Camara qui a validé, dans la soirée du dimanche, son ticket pour le second tour avec à la clé une large victoire contre la Rd Congo (3-0), a donc profité de cette journée pour gagner en fraîcheur et reprendre de la force.

Les protégés de Pape Thiaw sont attendus demain pour une première séance d'entraînement après la qualification, au stade 19 mai 1956 où ils joueront leur match de quart de finale face à l'équipe classée 1ère du groupe D. Une sortie à préparer dans la plus grande sérénité par l'équipe du Sénégal qui aura à cœur d'aller au bout de la compétition.