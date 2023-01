Cote d'Ivoire: PONADEPA - Sidi Touré dresse le bilan et définit les orientations nouvelles

Le premier bilan 12 mois après sa mise en œuvre. A la faveur de la 2e édition de la Conférence des Services Extérieurs du ministère des ressources animale et halieutiques (MIRAH), du 19 au 20 janvier 2023 à Yamoussoukro, le ministre Sidi Tiémoko Touré a dressé le bilan de la Politique nationale de développement de l'élevage (PONADEPA) 2022-2026.

Bien avant, il a rappelé la vision qui sous-tend la PONADEPA. Notamment faire du secteur des ressources animales et halieutiques une source de création de richesses et d'emplois décents, pour une alimentation saine, nutritive et suffisante, respectueuse de l'environnement et de la biodiversité.

Ensuite ont été revisités les réalisations majeures de chacune des cinq stratégies que compte la PONADEPA dont laStratégie nationale de promotion et de coordination des initiatives dans les secteurs des ressources animales et halieutiques (SNPC). Celle-ci a pour objectif de rendre performants les services du MIRAH par la levée de toutes les entraves individuelles et institutionnelles indispensables au développement durable du secteur.

On note également la stratégie nationale de développement des productions animales (SNPA) dont l'ambition est de mettre à la disposition des Ivoiriens des filières animales compétitives, respectueuses de l'environnement, couvrant les besoins alimentaires et nutritionnels nationaux, pourvoyeuses d'emplois stables, rémunérateurs et tournées vers la conquête des marchés régionaux.

" La mise en œuvre de la SNGP (Stratégie nationale de gestion durable de la pêche) a permis d'accroitre sensiblement les capacités des pêcheries nationales, en tenant compte de l'application participative des règles de gestion durable des ressources halieutiques. Il nous faudra naturellement poursuivre nos efforts ", a indiqué Sidi Touré.

La santé publique vétérinaire, a-t-il fait savoir, joue un rôle déterminant dans le système global de santé. " Les efforts déployés par l'équipe de la DSV ont permis de circonscrire de nombreuses menaces, de réaliser 80% des activités planifiées ", a relevé le ministre des Ressources animales et halieutiques. Pour Sidi Touré, 2023 ayant été décrétée année de la jeunesse, il entend s'employer à réaliser des investissements importants pour un progrès significatif dans le secteur, au profit de la jeunesse rurale qui représente plus de la moitié de la population jeune." Beaucoup reste à faire pour atteindre les objectifs de la PONADEPA adoptée par le Gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, chacun de nous doit s'imprégner des outils de sa mise en œuvre " a-t-il recommandé.