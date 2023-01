Cote d'Ivoire: KORHOGO - Le projet fitness de Sangafowa a atteint sa pleine mesure

Pour la 4ème édition de son programme de promotion des activités sportives dans la cité du Poro, le ministre Coulibaly Mamadou Sangafowa peut s'en orgueillir de ce qu'il a été donné de voir, ce dimanche 26 décembre, à l'école primaire centre, à l'occasion d'une marche sportive baptisée parcours de l'unité qui a pris fin par un fitness géant.

Accompagné de son épouse et de plusieurs membres de son cercle rapproché, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Energie était ainsi à la tête d'un impressionnant nombre de jeunes pour parcourir plus de 4 km avant le fitness sous le coaching de jeunes enseignants d'activités physiques et sportives tous rompus à cette activité. "Cela fait quelques années que nous faisons cette activité sportive dans la ville. On ne le dira jamais assez, les vertus du sport sont vraiment nombreuses. La première des vertus c'est la santé.

Le sport permet de se maintenir en bonne santé, de lutter contre le stress et surtout de conserver un état physique et un moral qui vous permet d'être productif. Je voudrais vraiment inviter encore une fois de plus les populations de Korhogo à pratiquer du sport et surtout le fitness", a indiqué le ministre. Lancée depuis quatre ans par des séances de fitness qu'il conduisait de quartier en quartier, chaque année, à la même période, Sangafowa est aujourd'hui très satisfait du résultat accompli. "Il y a deux ans, il y avait moins de monde, car tout le monde n'avait pas encore tout à fait perçu les bienfaits de ce que nous faisons.

Je veux vous faire remarquer que depuis que nous avons lancé la première édition, j'ai vu que l'activité s'est multiplié dans la ville", a expliqué Sangafowa qui, pour cette édition, a voulu joindre l'utile à l'agréable. La marche qui a précédé le fitness à travers d'importantes rues de la ville a été baptisée " Parcours de l'unité ". Pour la circonstance, plus de 3.000 tee-shirts édités ont été tous distribués. "Nous avons baptisé cette marche le parcours de l'unité pour marquer le caractère d'union du sport. Ce que nous voulons montrer, c'est l'union entre les jeunes, l'union entre les filles et fils du Poro. Je voudrais en mon nom personnel et au nom de madame dire merci à tous ceux qui ont répondu à notre appel", a indiqué l'initiateur de l'activité.