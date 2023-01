Cote d'Ivoire: Municipales et Régionales 2023 - Pascal Abinan appelle à des élections sans troubles

Une tradition respectée. Vendredi dernier, la cérémonie de présentation des vœux de nouvel an des corps constitués au ministre-gouverneur du district de la Comoé, Pascal Kouakou Abinan, a eu lieu à Abengourou.

Ces forces vives lui ont souhaité des vœux de santé, de longévité, de paix et surtout de réussite dans la nouvelle mission à lui confiée par le Président de la République, Alassane Ouattara.

A son tour, le ministre-gouverneur leur a réitéré les mêmes vœux avant de lancer un message fort aux différentes entités représentées. " Que l'année 2023 consolide la cohésion sociale dans notre pays et particulièrement dans notre district. 2023 est une année électorale. Je vous engage à œuvrer en synergie avec les populations pour des élections apaisées en confirmant le vivre-ensemble tel que prôné par le président de la République, SEM Alassane Ouattara ", a-t-il dit aux députés et aux sénateurs.

Aux présidents des conseils régionaux et aux maires, Pascal Abinan a émis les vœux de santé et de réussite pour tous ceux qui sont candidats à leur propre succession. " Je vous invite à considérer les élections comme un jeu. Particulièrement comme un match de football. En mettant en avant la fraternité qui ne saurait souffrir du résultat des élections. C'est à cette conception des élections que je voudrais me permettre de vous inviter pour épargner le district de la Comoé des événements de nature à mettre à mal la cohésion sociale ".

Aux représentants des CEI locales et du CNDH, il a appelé à plus de transparence en tenant compte des droits des uns et des autres. " Que ces élections ne soient pas source de troubles et de division. C'est pourquoi je vous engage à plus de dynamisme et de vigilance ".

Pascal Abinan a ensuite engagé les représentants des partis politiques à former leurs militants, car le déficit de formation et d'information est souvent cause de troubles ayant pour corollaire la dislocation du tissu social. Quant aux rois et chefs coutumiers, le ministre-gouverneur a rappelé le rôle prépondérant qu'ils jouent dans le maintien et le renforcement de la paix : " Nous devons œuvrer conjointement pour le District de la Comoé connaisse la quiétude avant, pendant et après ces élections ".