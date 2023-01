Cote d'Ivoire: Bouaké - 5000 enseignants rendent hommage au chef de l'Etat

5000 enseignants pour un hommage au chef de l'Etat. Les enseignants du primaire, du secondaire et du supérieur ont rendu, le samedi 21 janvier 2023, un vibrant hommage au Président de la République, Alassane Ouattara.

C'était en présence du secrétaire exécutif du RHDP Cissé Bacongo et de la vice-présidente du directoire du RHDP, la ministre d'État Kandia Camara. Au boulevard du Carnaval qui a abrité cette cérémonie, l'honorable Kouyaté Abdoulaye a fait remarquer que cette grande mobilisation de Bouaké démontre l'engagement politique des enseignants aux côtés du Président Alassane Ouattara, en vue de l'accompagner dans ses actions de développement de la Côte d'Ivoire et plus particulièrement du système éducatif.

C'est pourquoi, il a réaffirmé l'engagement des 33 coordinations régionales de l'UE-RHDP avec ses 675 sections à offrir la victoire aux candidats du RHDP aux prochaines élections locales sur toute l'étendue du territoire national. Il n'a pas manqué de demander publiquement au Président Alassane Ouattara de se porter candidat à l'élection présidentielle de 2025 pour un 2ème mandat de la 3ème République.

Après cette volonté exprimée par le secrétaire national en charge des enseignants, Kouyaté Abdoulaye, ce fut le tour de Ouattara Moussokoro de réaffirmer cela à travers la lecture de la motion de soutien à la candidature du chef de l'Etat. "Considérant qu'un mandat supplémentaire du président de la République est hautement nécessaire pour la réalisation et l'achèvement des importants chantiers ouverts pour le développement et la transformation de la Côte d'Ivoire, le Secrétariat national chargé des enseignants RHDP du primaire, du secondaire et de l'enseignement technique demande au président de se porter candidat à l'élection présidentielle de 2025. Le Secrétariat national, sous réserve de l'acceptation du Président de la République, se propose, en accord avec les instances du parti, de porter et de défendre cette candidature partout où besoin sera ", a-t-elle indiqué sous des applaudissements nourris des enseignants venus de toutes les contrées du pays.

Patronne de la cérémonie, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia Kamissoko Camara, a salué les enseignants pour cette initiative. A l'en croire, ils ont eu raison de suivre le Président de la République Alassane Ouattara. "Voyez-vous, la formule qui veut que la patience soit un chemin d'or trouve chez vous sa plus belle illustration.

Quand les négateurs de tous ordres s'agitaient, vous avez cru en votre Président et en son Gouvernement. D'ailleurs, comment font-ils pour ne pas croire en Alassane Ouattara ? Il a remis notre pays dans le sens de la marche. Cela est palpable et visible. Grâce à sa vision, l'Etat marque une présence dont nous avions perdu l'habitude, dans les hameaux les plus reculés.

Dans notre pays aujourd'hui, le social est une réalité concrète, avec un accent accru mis sur la lutte contre la pauvreté, en particulier celle des jeunes et des pauvres. Oui, vous n'avez pas eu tort de croire en la méthode Ouattara. Après avoir revitalisé l'économie ivoirienne et mis nos compatriotes au travail, il a décidé maintenant de distribuer les fruits de la croissance ", a-t-elle martelé. Elle a indiqué que cette cérémonie scelle la fidélité des enseignants à leur président.

A la faveur des prochaines élections locales, la ministre d'Etat Kandia Camara a mis en mission les enseignants pour la victoire du RHDP. " Allez dire, partout, que notre pays a la chance d'avoir le Président Alassane Ouattara, un technocrate hors pair, bien au fait des grands enjeux de notre époque. Dites à tous qu'ensemble, sous son autorité avisée, ce pays va mieux, dans les aspects les plus cruciaux, comme la sécurité, les services sociaux de base, les infrastructures, l'environnement des affaires et un dialogue politique confiant ", a-t-elle fait savoir avant de réitérer ses félicitations au secrétaire national en charge des Enseignants, Kouyaté Abdoulaye, à son bureau et à l'ensemble des enseignants du RHDP, pour cette belle mobilisation.

Après avoir félicité les initiateurs pour cet hommage rendu au chef de l'État, le secrétaire exécutif du RHDP Cissé Bacongo a soutenu que cette rencontre est une preuve supplémentaire de la participation du corps enseignant à la mise en œuvre des idéaux du RHDP. " Loin d'être un acte complaisant motivé par des considérations politiciennes complaisantes, je sais combien cet événement est nécessaire pour fixer dans le temps et dans les mémoires l'action du chef de l'État à la tête de notre pays. L'action politique, quand elle est conduite par un homme éclairé comme le Président Alassane Ouattara, vise à créer du bonheur au bénéfice de la communauté.

C'est pourquoi, nous avons cru en notre leader quand il était vilipendé, combattu avec un aplomb insoupçonné. Et nous avons eu raison. Sans doute trop tôt, mais nous avons eu raison alors que montait le concert des quolibets et des dénégations. Voilà aujourd'hui le temps de la satisfaction. Comme quoi, il est un temps pour semer et un temps pour récolter. Pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens, le temps de la satisfaction est venu ", a-t-il déclaré avant d'ajouter que la gratitude des enseignants à l'endroit du chef de l'État vient à son heure. Il s'est dit rassuré face à cette grande mobilisation en lien avec les échéances électorales de 2023 et les a invités à soutenir à fond les candidats RHDP aux élections régionales et municipales pour offrir une large victoire au RHDP et à son président, Alassane Ouattara.