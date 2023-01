Cote d'Ivoire: Séguéla - Zoumana Bakayoko offre un car aux pensionnaires du Lycée d'excellence

Chose promise, chose due. Les pensionnaires du lycée d'excellence des jeunes filles de Séguéla peuvent à nouveau se réjouir.

Longtemps hors service pour cause d'entretien, de visite technique et d'assurance, le car de transport des élèves dudit lycée, par les soins du député de Séguéla commune, Zoumana Bakayoko, est de nouveau fonctionnel à la grande joie des pensionnaires et de leurs parents. L'honorable Zoumana Bakayoko répondait, par cet acte, à une des doléances formulées le 31 octobre 2022, par le proviseur Mme N'klo Honorine épouse Ouattara, lors de sa dernière visite en ces lieux.

La cérémonie de remise des clés du car entièrement rénové a eu lieu à la salle des théâtres de cet établissement secondaire d'excellence le vendredi 20 janvier en présence du préfet de région, préfet du département de Séguéla, Karim Diarrassouba, et de l'ensemble de la communauté éducative locale.

" Notre objectif est de nous imprégner comme nous le faisons chaque fois que nous sommes à Séguéla des conditions d'apprentissage de nos filleules. Mais en même temps, nous en profitons autant que nous le pouvons pour apporter un début de solution à des problèmes qui ne facilitent pas les conditions d'éclosion de ces jeunes filles ", a déclaré Zoumana Bakayoko qui a salué les excellents résultats obtenus par les apprenantes.

En outre, l'élu qui a toujours eu la main sur le cœur pour soulager les peines des populations, notamment celles des élèves en majorité et des jeunes filles de ce lycée, entièrement réalisé et équipé par son frère cadet, Hamed Bakayoko, a fait encore fait preuve de générosité en procédant à l'ouverture de la cantine scolaire et en annonçant pour bientôt, avec le soutien de l'ensemble des cadres, l'ouverture de l'internat de ce fleuron de l'éducation nationale.

Ces dons ont valu la reconnaissance des autorités et des parents d'élèves et un long tonnerre d'applaudissements. " Papa Zoumana Bakayoko "anitché" (merci). Anitché, anitché encore et à jamais ! Votre présence. Votre disponibilité et vos actions nous prouvent encore et toujours que nous ne sommes pas orphelines ", a reconnu la porte-parole des 830 élèves.

Rappelons que cette année, plusieurs jeunes filles qui parcourent des kilomètres pour se rendre au lycée ont été victimes d'accidents. Quatre d'entre elles ont dû abandonner les cours à cause des séquelles de ces accidents.