Cote d'Ivoire: Lakota - Le canton Diéko dit merci au Président de la République

Les actions de développement du président de la République dans le canton Diéko, département de Lakota, ne se comptent plus. Samedi dernier, les populations de ce canton se sont retrouvées à Gragba, localité dudit canton, pour magnifier le Président Alassane Ouattara lors d'une grande cérémonie d'hommage. C'était en présence du parrain Amedé Kouakou, ministre de l'Equipement et de l'Entretien routier et maire de la commune de Divo.

Amedé Kouakou a salué cette grande initiative de reconnaissance envers le chef de l'Etat, le maître d'orchestre de toutes les actions de développement dans la région. " Vous faites bien de rendre hommage au Président Alassane Ouattara. Quand on fait du bien, la seule chose qu'on attend en retour, c'est la reconnaissance. Merci au canton Diéko d'être reconnaissant au Président Alassane Ouattara, qui a permis l'électrification de pratiquement tous les villages (... ) Nous rendrons fidèlement compte au Président Alassane Ouattara pour votre engagement à ses côtés ", a déclaré le maire de Divo. Qui a souhaité que le pays continue de demeurer dans la paix pour la poursuite de la politique de développement de la Côte d'Ivoire initiée par le président de la République.

Il a aussi souhaité l'entente entre tous les cadres. " C'est le président de la République qui planifie tout. C'est lui qui donne l'eau, l'électricité. Il faut savoir faire la part des choses. Grâce à lui, vous avez l'eau, le courant et tout. Le président a son candidat aux élections à venir. Faites le bon choix", a conseillé le ministre Amedé Kouakou.

Représentant le secrétaire exécutif du RHDP Cissé Bacongo, patron de la cérémonie, Adom Roger, directeur de cabinet, a également salué l'initiative. Pour lui, il n'y a rien de plus beau que de rendre hommage au Président Alassane Ouattara. " C'est vraiment un grand homme qui mérite cet hommage. Nous avons connu un grand président : Félix Houphouët-Boigny. Et je pense, sans faire d'injure à qui que ce soit, qu'après lui, son réel héritier est le Président Alassane Ouattara. Un homme de paix, de développement ", a-t-il fait savoir.

Ouassolou Gnékpa, président du comité d'organisation, a traduit sa reconnaissance au ministre Amedé Kouakou qui a fait toutes les démarches pour l'électrification des villages du canton. " Sur les 19 villages du canton composé de 6 tribus, il ne reste que 4 villages (Dagoboua, Guiguedou, Séliboua et Satroko), qui ont déjà tout l'équipement et qui n'attendent plus que d'être mis sous tension " a-t-il rappelé.