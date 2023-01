Cote d'Ivoire: Rétrospective sportive 2022 - L'élection de YID, l'Accord cadre CAN 2023, la qualification du basket pour le Mondial, le sacre de l'Argentine, l'adieu de Fédérer

En Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde, le sport a connu des moments de joie, de fortes émotions, de déceptions. Au moment où l'année tire à sa fin, Le Patriote revient sur quelques événements significatifs qui ont marqué les douze mois de 2022.

Yacine Idriss Diallo élu président de la FIF

Le samedi 23 avril 2022, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, le football ivoirien se dotait de nouveaux organes dirigeants. Mettant ainsi à la mise sous tutelle de la fédération ivoirienne de football (FIF) depuis décembre 2020. Au terme d'une bataille de titans, Yacine Idriss Diallo (YID) est élu nouveau président de la Fédération. L'homme d'affaires a recueilli 63 voix contre 61 à son challenger, Sory Diabaté, au second tour du scrutin.

L'ex-attaquant de la sélection nationale, Didier Drogba, avec 21 voix dès le premier tour, est largement battu malgré le soutien dont il bénéficiait de la part des instances internationales, la CAF et la FIFA. Les clubs ont choisi d'amorcer la révolution du football ivoirien avec YID. L'augmentation des subventions aux clubs, le nombre de formations de Ligue 1 passé de 14 à 16, la confiance renouée avec les partenaires institutionnels (FIFA, CAF, Etat,... ), financiers et les sponsors, une Direction technique nationale redynamisée, ... sont autant d'acquis de la gestion YID en moins d'une année.

La CAF et la Côte d'Ivoire signent l'Accord cadre de la CAN 2023

Attributaire de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de football, la Côte d'Ivoire a réussi les pleins droits de la Confédération africaine de football (CAF) pour l'organiser. Ainsi, le 11 novembre 2022 à Abidjan, il y a eu la cérémonie de signature de l'Accord cadre entre la CAF et le pays d'Alassane Ouattara. La cérémonie présidée par le Premier ministre consistait à la double signature de l'Accord d'accueil entre la CAF et la Fédération ivoirienne de Football (FIF) d'une part et de la Lettre de confirmation entre la FIF, la CAF et le Comité d'organisation de la CAN (COCAN) 2023.

La CAF représentée par son président Patrice Motsepe et son secrétaire général, Veron Musongo-Omba, et la FIF représentée par son président, Yacine Idriss Diallo, la CAF désigne officiellement la FIF en tant qu'association hôte pour l'organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, et cela à travers l'Accord d'accueil. Tandis que la Lettre de confirmation signée par Patrice Motsepe et le président du COCAN, François Albert Amichia, a pour objectif de permettre à la FIF de transférer ses droits et obligations tels que définis par l'Accord d'accueil au Comité local d'organisation.

La qualification du basket pour le Mondial 2023

En seulement quatre fenêtres, la Côte d'Ivoire a composté son ticket pour la 19e édition de la Coupe du monde FIBA en Indonésie, au Japon et aux Philippines, du 25 août au 10 septembre 2023. Pris en main par Dejan Prokic, après le départ sans préavis d'Ignacio Lezcano vice-champion à l'Afrobasket 2021 au Rwanda, les Eléphants ont enregistré un parcours sans faute et restent sur une série de neuf victoires.

Un succès qui porte bien sûr la griffe du président de la Fédération ivoirienne de basketball (FIBB), Mahama Coulibaly. Un homme obnubilé par le développement de la balle orange et aussi par le prestige du pays. Et ses idées révolutionnaires ont fait renaitre la passion du basket au sein des populations ivoiriennes.

Mo Bamba découvre la Côte d'Ivoire

Mohamed Fakaba Bamba dit Mo Bamba a foulé pour la première le sol ivoirien, en août 2022. Le natif de Harlem en Floride, de parents ivoiriens, pivot de Magic Orlando en NBA, s'est d'ailleurs illustré dans le social à travers des actions de portée humanitaire. En plus, le joueur de 24 ans a réhabilité des aires de jeu de basket au sein du Village SOS d'Abobo. Emerveillé par la chaleur humaine, la considération que les autorités ivoiriennes lui ont témoignée lors de son passage, le géant de 2,13m ambitionne même de jouer pour la Côte d'Ivoire.

Une décision accueillie avec beaucoup d'enthousiasme du côté de la FIBB qui voit les efforts de son président aboutir. Mahama Coulibaly a usé de son entregent pour faire venir Mo Bamba en Côte d'Ivoire afin de s'apercevoir du niveau de la balle au panier et de l'organisation mise tout autour de la sélection nationale. Séduit, Mo Bamba espère faire partie du groupe ivoirien pour la Coupe du monde 2023.

Me Georges N'Goan, nouveau patron de l'olympisme ivoirien

C'est le samedi 30 avril 2022 qu'il a été élu à la tête de l'olympisme ivoirien après avoir dominé au seconde tour de l'élection Lucien Kouakou par 17 voix contre 11. Me Bamba Cheick Daniel, ancien président de la Fédération ivoirienne de taekwondo (FITKD) a été sorti au premier tour de l'élection après avoir eu 7 voix alors que le nouveau président décrochait 11 voix contre 10 à Lucien Kouakou.

L'élection de l'avocat d'affaires met fin à une vingtaine d'années de gestion de l'Intendant général Lassana Palenfo à la tête du Comité national olympique de Côte d'Ivoire (CNO-CIV). Après avoir assuré l'intérim de feu Louis Guirandou N'Diaye de 1999 à 2002, le Général Palenfo a été régulièrement élu président depuis 2002 jusqu'à son retrait en 2022. Une décision qui ouvre une nouvelle page de l'histoire de l'olympisme en Côte d'Ivoire.

La maladie de Sébastien Haller

Alors qu'il s'apprêtait à vivre de nouvelles sensations en Allemagne avec le Borussia Dortmund après avoir conquis les Pays-Bas avec l'Ajax d'Amsterdam, l'attaquant international des Eléphants est stoppé net dans son élan lorsque les médecins du club allemand lui ont détecté un cancer des testicules. L'Ivoirien a subi des opérations et effectue normalement les chimiothérapies auxquelles son organisme répond favorablement. Eloigné des terrains depuis lors, le joueur pourrait faire son retour à l'entraînement en janvier 2023. Il a repris l'entraînement individuel avec le ballon depuis octobre dernier. Une nouvelle qui devrai réjouir et les fans d joueur de 28 ans et la sélection ivoirienne.

Max Brito, le dernier souffle, 27 ans après

Max Brito s'en est allé. L'ancien ailier du XV de Côte d'Ivoire, est décédé lundi 19 décembre à l'âge de 54 ans. Tétraplégique après un plaquage survenu durant le troisième match des Eléphants à la Coupe du monde 1995 face aux Tonga, l'ancien rugbyman n'avait que trois sélections, ce 3 juin 1995. Alors qu'il a été appelé pour remplacer son frère Patrick, victime d'une pubalgie, Max a vu sa vie s'arrêter à 27 ans. Né le 8 avril 1968 à Abidjan, Max Brito a vécu 27 autres années paralysé. Il est décédé à 54 ans "accompagné avec dignité et sans souffrance dans son dernier voyage", selon le communiqué du club du Biscarosse Olympique Rugby. L'ex-Eléphant sera inhumé, ce jeudi 29 décembre 2022, en France à Bordeaux Mérignac. Reconnaissant, l'Etat le décorera, à titre posthume, au grade d'Officier dans l'Ordre du mérite sportif ivoirien. Adieu Max !

A l'international

Le Sénégal sur le toit de l'Afrique

Le 6 février 2022, au stade d'Olembé à Yaoundé, les lampions se sont éteints sur la 33e édition de la CAN Cameroun 2021 avec le sacre du Sénégal. Dans une finale disputée jusqu'au bout de la nuit, et dans un suspense total, Sadio Mané et les Lions de la Teranga décrochent leur premier trophée continental (0-0, 4-2 aux tirs au but).

Le Maroc, le demi-finaliste africain de Coupe du monde

Après les échecs du Cameroun, du Ghana, du Sénégal, le Maroc a brisé le plafond de verre des demi-finales d'une Coupe du monde pour une nation africaine. A la 22e édition du Mondial de football Qatar 2022, le Maroc a déjoué tous les pronostics pour se hisser tout en haut. Les Lions de l'Atlas ont disputé, pour la première fois de leur histoire, une demi-finale de la Coupe du monde. Après avoir battu la Belgique en phase de groupe, et éliminé successivement l'Espagne (huitièmes) et le Portugal (quarts), le Maroc est tombé en demies, battu par la France (0-2). Avec les Lions de l'Atlas, l'Afrique a sa première demi-finale de Coupe du Monde.

Le triomphe de Messi et de l'Argentine

A 35 ans, Messi peut enfin se retirer de la sélection. Le sextuple ballon d'or, en remportant la Coupe du monde Qatar 2022, a complété sa vitrine. En y ajoutant la dernière pièce du puzzle. Pour offrir à l'Argentine sa troisième étoile, Messi et ses coéquipiers ont dominé en finale la France (3-3, tab 4-2).

L'adieu de Roger Federer

Il est incontestablement l'un des meilleurs sportifs et tennismen de l'histoire. Roger Federer a décidé de ranger les raquettes. A 41 ans, le Suisse a tout gagné. 20 titres en Grand Chelem et une Coupe David au compteur, c'est le 15 septembre 2022 qu'il a annoncé vouloir mettre un terme à sa carrière. Le 23 septembre lors de la Laver Cup, il joue son tout dernier match sur le circuit professionnel en étant associé, en double, à Rafael Nadal.

Après 24 ans au plus haut niveau, avec 103 titres, dont 20 titres du Grand Chelem (8 à Wimbledon, 6 à l'Open d'Australie, 5 à l'US Open et à Roland-Garros), 28 Masters 1000, ainsi que 6 Masters et a passé 310 semaines au sommet de la hiérarchie mondiale, une légende s'en est allée. Roger Federer est d'ailleurs le seul joueur s'étant qualifié pour 10 finales de Grand Chelem consécutives sous l'ère Open (entre Wimbledon 2005 et l'US Open 2007).

Carlos Alcaraz, la relève

La retraite de Fédérer annonce aussi la naissance d'un futur crack. Carlos Alcarez. Le jeune Espagnol, à 18 ans, compte déjà trois titres ATP. Le premier, en 250 à Umag, le deuxième en 500 à Rio et enfin, le troisième à Miami, en Masters 1000. Une belle progression pour un gamin qui, à 14 ans, avait déjà signé deux victoires chez les professionnels au tournoi Futures de Murcie.

Le retrait de la CAN à la Guinée

La CAF, face au retard accusé par la Guinée, a décidé de lui retirer l'organisation de la 35e édition. "Parce qu'en l'état actuel, les infrastructures et les équipements ne sont pas adaptés ou prêts pour que la CAF puisse accueillir la CAN en 2025 en Guinée", expliquait Patrice Motsepe le 1er octobre 2022. Attributaire de la CAN 2025 depuis 2014, la Guinée n'a donné aucun signe satisfaisant montrant sa volonté à organiser l'évènement. Depuis ors la CAF a ouvert un nouvel appel à candidatures.