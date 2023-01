Sénégal: Tension politique - Alioune Tine tend la main à Macky et à Sonko

Alioune Tine, président fondateur du Tink-tank Afrikajom Center prône la désescalade et appelle à " un dialogue politique, franc et sincère pour sortir... " entre le président Macky Sall et le leader de Pastef, Ousmane Sonko.

Dans un communiqué rendu public hier, lundi 23 janvier, l'ancien président de la Rencontre africaine des droits de l'homme (Raddho) alertant sur les conséquences tragiques que pourrait entrainer cette tension, sollicite l'intervention des Khalifes généraux mais aussi de la Commission politique, de la paix et de la sécurité de la CEDEAO et de l'UA.

Le président fondateur du Tink-tank Afrikajom Center, Alioune Tine, reprend son bâton de médiateur et appelle le pouvoir et l'opposition à " un dialogue politique, franc et sincère pour sortir des tourments qui menacent la paix, la sécurité, la stabilité et la démocratie au Sénégal ".

Dans un communiqué rendu public hier, lundi 23 janvier, au lendemain du grand rassemblement organisé par le leader de Pastef, Ousmane Sonko qui a appelé ses partisans à se mobiliser pour faire face au régime en place, Alioune Tine a fait part de son inquiétude sur la montée de la tension de part et d'autre. Estimant que " du côté du pouvoir politique, toutes les dispositions ont été prises pour renforcer les moyens matériels et humains des forces de défense et de sécurité ", l'ancien président de la Rencontre africaine des droits de l'homme (Raddho) déplore également que du " côté de l'opposition et du leader Ousmane Sonko, on assiste à une mobilisation sans précédent des militants constitués en majorité des jeunes pour engager la bataille : refus de se rendre à la justice et appel à la résistance ".

" Cette situation exprime plus que tout, les graves et sérieux dysfonctionnements de la démocratie sénégalaise, malade de la politique politicienne " a-t-il tenu à alerter tout en mettant en garde " le pouvoir et l'opposition sur les conséquences tragiques que pourrait avoir un tel affrontement sur le plan des droits fondamentaux de l'homme, sur la démocratie et sur la stabilité et la sécurité qui pendant longtemps ont constitué les traits distinctifs du Sénégal ".

Ainsi pour sortir de cette situation, Alioune Tine de lancer " un appel solennel au Président Macky Sall pour qu'il crée rapidement les conditions d'un dialogue avec l'opposition pour une sortie pacifique de cette grave crise que traverse le Sénégal à l'heure actuelle ".

Au maire de Ziguinchor et leader de Pastef, le président fondateur de Afrikajom Center lance aussi un appel solennel " pour surseoir et bannir tout appel à l'insurrection et à privilégier le dialogue politique franc, sincère pour éviter l'effondrement des institutions publiques et du chaos ". Loin de s'en tenir-là, Alioune Tine sollicite non seulement l'intervention des Khalifes généraux, des leaders de la société civile, des médias et l'intelligentsia pour dit-il, " éviter l'explosion d'une violence politique susceptible de laisser des traces profondes sur le vivre ensemble et les institutions publiques ".

Par ailleurs, le défenseur des droits de l'hommiste invite également la Commission politique, de la paix et de la sécurité de la CEDEAO et de l'UA à se " rendre immédiatement à Dakar pour anticiper toute crise qui pourrait s'ajouter aux crises complexes qui aujourd'hui menacent la survie de certains pays de la CEDEAO ". Et à la Cour pénale internationale " de surveiller la situation politique qui se dégrade de jour en jour au Sénégal et qui pourrait donner lieu à l'explosion de la violence ".