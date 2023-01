Sénégal: Mercato des Lions - Nicolas Jackson file en Angleterre, Matar Sarr proche de la Liga, Alfred Gomis veut partir

Les joueurs sénégalais sont encore très actifs dans le mercato d'hivernal. En attendant d'acter les transferts et de ficeler les contrats, la voie semble ouverte pour un changement de clubs de quelques Lions mondialistes.

Annoncé du côté de l'Angleterre, le mondialiste sénégalais Nicolas Jackson est proche d'une signature avec le club anglais de Bournemouth où il est attendu ce mercredi. Son coéquipier Pape Matar Sarr de Tottenham pourrait prendre le chemin inverse. Le milieu de terrain intéresserait le club catalan de l'Espagnol de Barcelone. Selon les informations du mercato, Bamba Dieng , Pape Guéye qui ne sont pas dans les plans du coach de l'OM, Igor Tudor ou encore le Rennais Alfred Gomis qui ne supporte sa situation en club, le chemin du départ cet hiver n'a également jamais été aussi éminente.

Le mercato d'hiver pourrait être celui d'un nouveau départ pour nombre de Lions annoncé sur le marché des transferts. Il est allé très vite pour Nicolas Jackson qui est, selon des informations de mercato foot, prés à rallier l'Angleterre et notamment le club de Bournemouth. Révélé sur la première partie de saison avec Villarreal (3 buts et 3 passes décisives en 24 apparitions toutes compétitions confondues) et appelé à la sélection sénégalaise pour la Coupe du monde 2022, l'attaquant international sénégalais de Villaréal (Espagne) est annoncé mercredi en Angleterre pour passer sa visite médicale et un transfert estimé à 23 millions d'euros.

Son coéquipier en sélection, Pape Matar Sarr pourrait emprunter le chemin inverse lors de ce mercato. Selon le média espagnol Relevo, Pape Matar Sarr est sur les tablettes de l'Espanyol Barcelone. Le club de la Liga envisage de recruter le jeune milieu sénégalais de Tottenham cet hiver. Et une offre a déjà été transmise aux dirigeants du club londonien. Reste à savoir si les Spurs seront à même de laisser filer leur jeune champion d'Afrique qui a commencé à gagner du temps de jeu dans le championnat de Premier League. En France, un départ se profile pour les Mondialistes de la Ligue 1 française.

Récemment réintégré à l'effectif de l'OM par l'entraineur Igor Tudor, Bamba Dieng est de plus en plus poussé vers la sortie ? Si l'international sénégalais a longtemps refusé de partir après sa dernière sortie contre le Stade Rennais en Coupe de France, sa dernière prestation n'aurait pas convaincu le coach Tudor. Selon Foot Mercato, l'idée du président Pablo Longoria est de l'inclure dans la transaction avec Lorient pour obtenir Moffi. Cependant, d'après les informations du même site, le club d'Angleterre d'Everton est sur le coup et Bamba Dieng préférerait même quitter la Ligue 1 pour tenter sa chance en Premier League.

Rarement utilisé à l'Olympique de Marseille, Pape Gueye (13 matchs en Ligue 1 avec l'OM) pourrait également aller voir ailleurs cet hiver. Selon les informations de L'Equipe, le milieu de terrain sénégalais n'est pas considéré comme un élément indispensable par le staff marseillais. La direction de l'OM n'entend, selon la même source, pas retenir Pape Guèye au cas où une offre intéressante tombait d'ici la fin du mercato hivernal.

Alfred Gomis ne doit pas également de vieux os avec Rennes. Mis sur la touche par Bruno Genesio depuis le recrutement de Steve Mandanda et relégué au rang de troisième gardien, le portier sénégalais ne supporte plus sa situation et compte profiter de ce mercato d'hiver pour s'envoler sous d'autres cieux. " La situation ne s'explique pas. Le club a pris cette décision et en tant que joueur je l'accepte. Je ne joue pas la victime, mais j'avoue que je ne m'attendais pas à passer de tout à rien. Je ne fais plus partie du projet du club", a poursuivi le portier Sénégalais dans un entretien avec la Gazetta Dello Sport.

Alors que son contrat prendra fin en juin 2025, le champion d'Afrique et mondialiste en 2022 ne manque pas de prétendants. L'ancien joueur de Torino, Salernitana ou encore Spal pourrait faire son retour en Italie où des clubs sont à la recherche de gardien de but et auraient coché le nom de Gomis. Ce dernier est partant. " Rennes m'a exclu et je ne sais pas pourquoi. Je suis sur le marché. Retourner en Italie ? Je ne me fixe aucune limite", précise-t-il.