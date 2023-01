Sénégal: Saint-Louis / Entreprenariat et autonomisation socio-économique - La Caritas Diocésaine va former 50 jeunes et femmes ruraux évoluant dans la chaîne de valeur

La Caritas Diocésaine de Saint-Louis a lancé hier, mardi 24 janvier, son " Projet d'autonomisation socio-économique des Jeunes et Femmes ruraux évoluant dans la chaine de valeur agricole ". Celui-ci cible 25 jeunes et 25 femmes qui vont être formés en entreprenariat avec l'accompagnement des responsables de la GIZ (Coopération allemande) dans le cadre de la mise en œuvre de leur Programme Réussir au Sénégal. Le projet est axé sur l'autonomisation à travers la production agricole et l'agro-transformation.

Ce nouveau projet de la Caritas Diocésaine de Saint-Louis a pour objectif de promouvoir l'auto-emploi des jeunes et des femmes dans les chaînes de valeur agricole. La finalité est de leur permettre de s'autonomiser afin de développer plus tard leur terroir. En effet, les populations rurales du Département de Saint-Louis s'activent principalement dans le secteur primaire et plus spécialement dans l'agriculture. Cette dernière constitue la première source de revenus des ménages. Cependant, le constat est que le département dispose de suffisamment de terres arables et regorge d'énormes ressources hydriques composées de cours d'eau permanents et temporaires, d'eau souterraine et de surface.

Il s'agira alors dans ce projet d'améliorer la situation entrepreneuriale de 25 jeunes agriculteurs ruraux ; de soutenir l'autonomisation socio-économique de 25 femmes actives dans la transformation des produits agricoles ; de renforcer le dynamisme et la compétitivité des initiatives entrepreneuriales des jeunes agriculteurs et des femmes transformatrices à travers la facilitation de l'accès au marché et aux finances. " Nous avons voulu créer ce cadre d'échanges et de partages sur la stratégie de mise en œuvre, avec l'implication de toutes les parties prenantes, et la sensibilisation sur tous les aspects du projet en vue d'une meilleure appropriation par les acteurs et parties prenantes ", a rappelé le Doyen Moussa Fall, un collaborateur et personne-ressource au niveau de la Caritas Diocésaine de Saint-Louis.

Pour Joachin Henry Sédar Diène, conseiller technique au niveau du Programme Réussir au Sénégal de la GIZ au niveau de l'antenne Nord, le ciblage a été fait en fonction d'un certain nombre de critères. " Je pense que c'est important et les acteurs locaux présents à cette rencontre et les collectivités locales seront mis à contribution pour définir des critères qui pourront nous permettre de faire un choix judicieux au niveau des jeunes et femmes à enrôler dans le parcours d'incubation ", a-t-il fait savoir. D'autres partenaires tels que le FONGIP et l'ANPEJ étaient présents à cette rencontre.