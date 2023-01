Cote d'Ivoire: Secteur de l'immobilier - Le Pdg de Chim-inter Yamoussa Coulibaly échange avec Bruno Koné

Bruno Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, a reçu en audience le lundi 23 janvier 2023, à son cabinet, le président-directeur général de la société Challenge immobilier international (Chim-inter).

L'audience a été accordée à Yamoussa Coulibaly pour le féliciter et l'encourager à poursuivre son engagement dans la bonne conduite des projets immobiliers. Surtout de continuer à respecter ses engagements vis-à-vis de ses partenaires.

Toutes choses qui lui ont valu des distinctions au plan national et international. Le ministre Bruno Koné lui témoigné par la même occasion, la confiance et l'admiration du gouvernement ivoirien pour ce qu'il fait dans le secteur de l'immobilier. "Nous l'avons reçu pour le remercier de son courage et l'engagement à accompagner le ministère de la Construction", a fait savoir Bruno Koné.

Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a rassuré son hôte que son département ministériel reste à son écoute pour tout besoin en tant qu'entreprise citoyenne "parce que la volonté du Président de la République, Alassane Ouattara, c'est de donner tous les moyens aux opérateurs nationaux de se réaliser à travers les projets de l'État."

Le patron de Chim-inter s'est réjoui de cette rencontre. "M. le ministre a voulu nous recevoir pour nous remercier pour le travail que nous abattons dans la Bagoué et au-delà, dans toute la Côte d'Ivoire. Nous avons été beaucoup impressionnés par cette démarche. Il nous a présenté la vision de son département ministériel qui est de donner la primauté aux opérateurs nationaux pour réaliser des projets pour le compte de l'État", a indiqué Yamoussa Coulibaly.

L'opérateur immobilier a partagé la vision de son entreprise au représentant d'Alassane Ouattara dans le secteur de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme en Côte d'Ivoire. "Nous avons profité de l'occasion pour présenter notre société, son positionnement en tant qu'entreprise citoyenne d'accompagner l'État dans sa politique de développement du pays", a-t-il précisé.

"Pour cette année 2023, nous voulons passer à une autre étape. J'ai parlé de prise de pouvoir. Certains vont penser politique. Ce n'est pas la politique. C'est plutôt nous imposer concrètement sur le terrain en démontrant que nous sommes la meilleure entreprise dans le domaine du foncier et de l'immobilier en Côte d'Ivoire", a expliqué Yamoussa Coulibaly pour décliner ses ambitions pour 2023.

Selon lui, l'atteinte de cet objectif et des ambitions de l'entreprise ne peuvent être possible que dans un climat de paix. C'est pourquoi, se réjouissant de la stabilité sous la gouvernance du Président Alassane Ouattara, ce chef d'entreprise a souhaité que cette paix perdure.

"C'est parce qu'il y a un climat de paix et de sérénité que les entreprises ivoiriennes prospèrent beaucoup aujourd'hui et que la Côte d'Ivoire avance. Nous remercions le Président Alassane Ouattara d'avoir fait en sorte qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire soit un havre de paix et surtout favorable aux investisseurs. Il y a un environnement sécuritaire pour le développement des entreprises", a indiqué l'hôte de Bruno Koné.