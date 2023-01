Ile Maurice: Météo - Les fortes pluies devraient persister demain, jeudi

"Nous attendons de fortes pluies aujourd'hui", précise un prévisionniste de la station météorologique de Vacoas. De l'orage pourrait également accompagner la période pluvieuse.

Le temps sera similaire demain jeudi 26 janvier, en raison de l'instabilité dans l'atmosphère qui engendre des nuages porteurs de pluie et d'orage dans la région de Maurice. La météo recommande au public de se tenir informé. "Nous allons observer les changements. Nous allons émettre des communiqués pour en informer le public quand c'est nécessaire", dit-on.

Il n'y a pas que la météo de Maurice qui annonce du mauvais temps. Météo France prévoit également de la pluie à La Réunion. Dans son communiqué émis hier après-midi, elle explique que le flux de mousson influence le temps dans la région et annonce de la pluie intense aujourd'hui à l'île soeur. "Après les pluies plus ou moins continues mais faibles de la journée de mardi, les averses gagnent en vigueur", lit-on. D'ailleurs, l'île est passée en vigilance de pluies et orages à nouveau depuis hier.

De plus, les différents modèles numériques abondent dans le même sens. Ils annoncent de la pluie sur toute l'île, mais avec une intensification à partir de cet après-midi. Quelques modèles numériques annoncent également le passage d'une basse pression dans la région de La Réunion et de l'île Maurice. Si les conditions se réunissent, il y aura de l'orage et la possibilité d'une tempête électrique, mais la station météorologique de Maurice affirme que les dernières observations ne montrent pas la formation d'une basse pression, bien que le flux de mousson évolue au nordouest de nos côtes.

Ce mauvais temps autour des Mascareignes est dû au flux de mousson. Toutefois, il n'est pas comparable à la saison de la mousson en Asie, où ce phénomène est plus étendu, provocant des inondations en bénéficiant de conditions atmosphériques différentes, explique la station météo.

Par ailleurs, la tempête Cheneso évolue désormais dans le Canal du Mozambique depuis mardi. D'après les prévisions du Centre météorologique régional spécialisé, elle a montré des signes d'intensification depuis qu'elle a touché l'eau chaude de l'océan. Elle sera une forte tempête tropicale au cours de la journée pour passer au stade de cyclone tropical avant la fin de la semaine. Il y a le risque qu'il s'intensifie en cyclone intense mardi. Cependant, sa future trajectoire, le sud-ouest pour ensuite prendre le sud, ne doit pas l'amener dans les environs de l'île Maurice. "Ce système évolue toujours dans le Canal du Mozambique et n'influencera pas directement le temps sur l'île Maurice et Rodrigues, au moins pour les prochains jours", lit-on dans le communiqué de la station météo de Maurice.