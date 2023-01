Congo-Kinshasa: Situation humanitaire - Plus de cinq millions de personnes déplacées au pays

La situation humanitaire demeure précaire en République démocrratique du Congo (RDC), surtout dans sa partie Est. Les attaques récurrentes ne font qu'engendrer de millions des déplacés.

Selon le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), plus de cinq millions et demi de personnes sont déplacées en RDC, ce qui en fait la plus grande population déplacée du continent africain et l'une des plus importantes au monde.

La même source précise que le pays accueille également 524 700c réfugiés. La dernière attaque violente qui s'est produite récemment sur le site de déplacés de Plaine Savo, dans la province de l'Ituri, n'a fait qu'exacerber la situation.

" Des hommes armés ont pris d'assaut le site et ont tué deux adultes et cinq enfants. De nombreux abris ont été pillés et réduits en cendres. Quelque 17 000 personnes ont fui vers la ville voisine de Bule, où elles sont davantage en sécurité. Elles sont maintenant hébergées dans des écoles, des églises et des marchés de plein air mal couverts, sans nourriture ni eau suffisantes ", révèle le HCR.

L'agence onusienne fait, par ailleurs, savoir que dans la province de l'Ituri, au moins 52 000 personnes ont fui leur foyer dans cette province qui accueille déjà un million et demi de déplacés.

Des attaques ont également lieu dans la province voisine du Nord-Kivu, où une recrudescence des affrontements a lieu depuis mars 2022 et où 521 000 personnes ont fui pour sauver leur vie face aux bombardements aériens et au recrutement forcé par des groupes armés non étatiques. Au total, deux millions de personnes sont déracinées dans cette province ravagée par les conflits.

L'assistance du HCR

En dépit de l'insécurité qui règne dans les provinces dans l'Est du pays, le HCR et ses partenaires continuent à fournir une assistance vitale à la population déplacée.

"En janvier, nous avons aidé 1154 familles comprenant des personnes handicapées, des femmes enceintes et d'autres vulnérables à s'installer dans des abris d'urgence nouvellement construits sur le site de Buchagara, près de Goma, au Nord-Kivu, et nous allons construire 1000 nouveaux abris bâchés sur le site de Rhoe en Ituri", a fait savoir le porte-parole de l'agence onusienne, Eujin Byun

Pour faire face aux multiples besoins humanitaires, le HCR a besoin cette année de 233 millions de dollars pour venir en aide aux déplacés internes et aux réfugiés en RDC.