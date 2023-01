Algérie: CHAN - Niger - Cameroun (1-0), les Nigériens en quart de finale

ORAN — La sélection nationale du Niger a battu le Cameroun 1-0, mi-temps (0-0), mardi en soirée au stade Miloud-Hadefi d'Oran, pour le compte de la 3e et dernière journée du 1er tour, groupe E, du Championnat d'Afrique des nations CHAN 2022 (13 janvier - 4 février).

Le but de la rencontre qui a qualifié les Nigériens en quart de finale a été marqué par Ousseini Badamassi (69').

Le Congo, 3e équipe formant le groupe E, avait joué ses deux matchs du groupe, composé de trois sélections, et s'était fait éliminer, avant cette 3e journée.

A l'issue de cette 3e journée, le Niger occupe seul le poste de leader du groupe, avec 4 points, suivi du Cameroun (3 pts et du Congo (1 point).

Pour rappel, seul le premier du groupe se qualifie pour les quarts de finale.

Déclarations à l'issue du match Niger-Cameroun (1-0)

- Harouna Doula (sélectionneur du Niger): "C'est notre deuxième qualification aux quarts de finale du CHAN et c'est déjà une très bonne chose pour nous. Nous sommes tombés dans un groupe difficile, malgré cela, nous avons réussi à passer au prochain tour. Cela ne constitue pas une surprise pour moi, car nous avons bien travaillé pour réussir un bon parcours dans ce CHAN. Le mérite revient aux joueurs qui ont joué avec les tripes, tout en misant sur leurs qualités pour venir à bout de l'adversaire. Il nous reste néanmoins encore du travail, surtout sur le plan offensif, même si pour cette rencontre, on savait qu'un seul but allait nous qualifier. Concernant le prochain match contre le Ghana, on doit d'abord retrouver de la fraicheur, et soigner les blessures de certains joueurs. Nous connaissons assez bien le Ghana. J'estime que nous avons le même niveau.

On va encore étudier cet adversaire et se préparer en conséquence. Notre objectif est d'aller au-delà des quarts. Nous sommes en train de nous battre pour que le Niger devienne l'une des grandes équipes en Afrique, et ma foi, nous sommes sur la bonne voie".

- Saidou Alioum (sélectionneur du Cameroun): "On est très déçu bien sûr après cette élimination. On s'attendait à un match difficile, et c'est ce qui était le cas. On savait que le Niger allait tout faire pour gagner. Nous nous sommes préparés en conséquence, et malgré l'avantage qu'on avait, puisqu'on menait au classement du groupe, finalement, on n'en a pas profité, alors je ne peux que féliciter l'adversaire. Cela dit, on n'a pas du tout sous- estimé la sélection du Niger, contrairement à ce pourraient penser certains. Le fait qu'ils ont réussi à ouvrir la marque, les a motivés davantage et permis de redoubler les efforts pour conserver leur avance. Peut-être aussi le fait d'être resté sans compétition pendant huit jours, nous a joué un mauvais tour. On pouvait tout de même marquer sur les quelques occasions qu'on s'est offert, sauf que nous avons manqué de réalisme. Concernant mon avenir après cette élimination, je ne pense qu'il y aurait des problèmes, car le plus important c'est qu'on est satisfait du travail qu'on est en train de réaliser avec ce groupe, comme l'atteste notre belle production lors de la première rencontre face au Congo. Après tout, le fait de tomber dans un groupe à trois et duquel une seule équipe se qualifie au tour suivant nous a compliqués la tâche".