Madagascar: 26 janvier 2009 - 26 janvier 2023 - 14e anniversaire du " lundi noir " demain

Il y aura 14 ans demain, Tana avait vécu un " lundi noir " assombrissant la ville, avec des nuages de fumée - visibles presque partout - dus aux incendies volontaires pour ne pas dire planifiés des sites de Tiko, Magro et MBS.

Actes de pillage

De Tanjombato à Ankorondrano, en passant par Anosipatrana et Behoririka, l'ensemble du groupe Tiko fut pillé et/ou brûlé par des marées humaines qui emportèrent tout sur leur passage. Des magasins comme Jumbo Score, Courts et Suprême Center n'ont pas été épargnés par les actes de pillage dont un certain nombre d'auteurs, principaux ou occasionnels, devait perdre la vie dans le ... feu de l'action.

Non pas à cause de la répression menée par les forces de l'ordre qui donnaient l'impression de laisser faire. Le président Marc Ravalomanana de révéler d'ailleurs le lendemain, devant la presse, que c'est lui qui leur a donné " l'ordre de ne pas bouger pour éviter un bain de sang ". Une déclaration qui a certainement amené la société mauricienne Courts à introduire une requête auprès du Centre International de Règlement des Différends relatifs aux Investissements, estimant qu'elle n'avait pas bénéficié de la protection des forces de sécurité publique.

40 milliards ar

Presqu'une décennie et demie après, d'autres opérateurs victimes de ces actes de pillage en règle ou plutôt dans le chaos, n'ont pas réussi à se relever. Ils n'ont été ni assurés ni indemnisés de leurs pertes estimées à 40 milliards d'ariary en 2009. Marc Ravalomanana n'a pas non plus réussi, jusqu'à présent, à faire de nouveau tourner son moulin à huile, faute de dédommagement prévu pourtant par l'article 20 de la Feuille de route de sortie de crise de la SADC signée en 2011. Sans doute qu'il compte - au propre comme au figuré - sur un éventuel retour au pouvoir pour remettre du beurre dans ses " anamamy " au goût amer comme le lui a laissé le 26 janvier 2009.

Une journée d'émeutes qui avait commencé au Palais de Justice à Anosy où des étudiants étaient traduits devant le tribunal, avant que les manifestants ne s'en prennent dans la foulée à l'immeuble flambant neuf de la TVM et au bâtiment historique de la RNM considérés comme étant " la voix de son maître ". 14 ans après, le maître a changé mais le site porte encore les stigmates d'un passé qui semble être recomposé ou conjugué au présent. En tout cas, l'heure sera à la réflexion demain, à l'occasion du 14e anniversaire ou commémoration (c'est selon) du " lundi noir " qui n'est pas à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire de la Nation.