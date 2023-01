Madagascar: Huawei ICT Competition - Vingt nouveaux lauréats malgaches récompensés

Huawei a récompensé le 20 janvier dernier vingt lauréats malgaches de l'ICT Competition. La cérémonie qui s'est déroulée à l'hôtel Colbert était également l'occasion de féliciter les 28 étudiants exceptionnels de 6 ICT Academies qui ont terminé le récent programme de la 2éme édition de formation par Huawei, Seeds for the Future.

Cette compétition entre dans le cadre du Programme ARIVO 2021-2023, lancé en 2021, en présence du président de la République, Andry Rajoelina.

Engagement

A travers ce programme, HUAWEI MADAGASCAR réitère son engagement à améliorer les compétences locales en TIC et à promouvoir la communauté numérique afin d'offrir plus d'opportunités aux jeunes talents. Par ailleurs, Huawei Madagascar a récompensé au cours de cette cérémonie les 10 meilleurs étudiants de la finale nationale pour chaque piste Cloud et Network dans le concours TIC 2022-2023. Il s'agit respectivement de Rakotonandrasana Sitrakiniaina, Raveloson Ainjara, Randriambala Toky, Alan Patrick, Razafiarison Olivio et Rakotonjanahary Tokiniaina de l'Université ESPA de Vontovorona, et MISA Ankatso.

La ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle Vavitsara Gabriella a déclaré dans son discours : " Je tiens à remercier Huawei pour avoir créé des programmes comme Seeds for the Future qui créent des plates-formes pour les étudiants d'apprendre sur les TIC, mettre les idées ou les innovations en action. Découvrez les dernières nouveautés de l'industrie et rencontrez des experts de l'industrie ! Cela pourrait avoir des répercussions sur l'emploi et la carrière future des étudiants.

" Mme Wan Wei, directeur général de HUAWEI MADAGASCAR a souligné pour sa part : " Grâce à nos initiatives telles que " Seeds For the Future ", certification Huawei et concours TIC, les étudiants ont la possibilité d'améliorer leur compréhension et leur intérêt de l'industrie. Aujourd'hui, nous sommes heureux de voir que de nombreux participants ont rejoint Huawei et ses partenaires, devenant le moteur important de la numérisation de la Nation. " Notre objectif est de former au moins 1000 personnes aux talents numériques de Madagascar chaque année, à travers le programme " PROGRAMME ARIVO " honoré par son excellence le président de la République de Madagascar. Félicitations à vous tous, vous allez jouer un rôle important dans la transformation numérique de Madagascar. "

3ème place africaine

Les 3 meilleurs gagnants de chaque piste (Cloud et Réseau) ont eu droit à des tablettes Huawei, des smartphones, un abonnement internet, un bon d'examen HCIA et d'autres cadeaux souvenirs de Huawei. 13 ambassadeurs ICT Academie, en l'occurrence l'ESPA Vontovorona, l'ESPA Antsiranana, l'IST Antsiranana, l'Université de Vakinakaratra Antsirabe, l'ENI Fianarantsoa, la MISA Ankatso ont également été présentés durant cette cérémonie.

Pour rappel, Madagascar a été nommé à la 3ème place africaine lors de sa première participation au concours. " Nous nous réjouissons de la perspective d'une meilleure réalisation lors de la 2e édition. Le concours ICT est un talent compétitif échangé développé par Huawei pour les étudiants des universités et des collèges du monde entier. Son objectif est de promouvoir le développement sain de l'écosystème des talents TIC et de soutenir l'intégration de l'industrie et de l'éducation "

Mme Nancy, représentante de l'université et conférencière de l'ICT ACADEMY, a déclaré : " En raison de l'engagement de Huawei dans la culture des talents en TIC et de sa présence significative sur le campus grâce à de multiples programmes de perfectionnement, un nombre record d'étudiants se sont inscrits au programme. Ils ont eu accès aux derniers matériels de formation par le biais d'une plateforme d'apprentissage en ligne avec des vidéos d'apprentissage en ligne et des questions pratiques simulées pour acquérir des compétences alors qu'ils se préparaient à s'asseoir pour le préliminaire de la compétition où seuls les meilleurs étudiants se rendraient à la finale régionale et mondiale. "

Notons que Madagascar a rejoint le programme Seeds For The Future pour la deuxième fois en 2022. Cette année, 28 étudiants malgaches remarquables diplômés des 23 régions du pays ont été sélectionnés pour suivre 8 jours de formation intensive en présentiel et virtuelle par les meilleurs techniciens de la Huawei Academy. Sombiniaina, participante à Seeds 2022 et ICT ACADEMY, ambassadrice de MISA Ankatso déclare : " La plateforme d'apprentissage Huawei m'a beaucoup aidé jusqu'à présent dans la compétition, ainsi que dans mes études et l'exploration personnelle des réseaux. J'ai également eu l'occasion de rencontrer des étudiants d'autres institutions et de faire de nouvelles connaissances "

Le Groupe KINTANA, composé de 8 étudiants, a remporté le prix du meilleur projet TECH4GOOD de leur promotion de 3 pays (avec la RDC et le Zimbabwe). Leur projet se concentre sur la création d'une application appelée SIRIUS Project. Une plate-forme mobile et web qui enseignera et aidera l'utilisateur à travers l'IA afin qu'il puisse être un entrepreneur dans le domaine des ODD, ce qui stimulera la création d'emplois, car le chômage est l'un des principaux facteurs de la pauvreté du pays. Ils ont présenté lors de l'événement une démonstration du projet.