Madagascar: Un concours national pour les journées des écoles

Le ministère de l'Education nationale organise un concours national dans le cadre de la célébration des journées des écoles. Il s'adresse à tous les élèves des établissements scolaires privés et publics dont la finale se tiendra à Tanà.

Exceptionnellement cette année, le ministère de l'Education nationale organise un concours national pour la célébration des journées des écoles qui se tiendront les 22, 23 et 24 février. Des activités tournant autour du slogan " Sekoly loharanom-pahalalana, fahendrena, fahaiza-miaina, mikajy ny tontolo iainana sy ny fananana iombonana aho " seront ainsi organisées au sein des établissements dans tout Madagascar. À cet effet, trois concours véhiculant ledit slogan sont ouverts à tous les élèves des établissements publics et privés. Pour le niveau primaire, le concours sera axé sur le dessin et la sensibilisation. Pour le niveau collège, il portera sur la création de texte argumentatif en version malagasy. Et pour le niveau lycée, l'art oratoire " kabary " sous forme de plaidoyer sera à l'honneur.

Programmes

Le mercredi 22 février, la célébration de la journée se fera au sein de chaque établissement où seront prévus la levée de couleurs, le " partage entreprise " par les enseignants et les élèves sur le slogan, le grand ménage et la rencontre culturelle et sportive. Le jeudi 23 février, la journée sera consacrée au nettoyage des environs des établissements, notamment les rues et les jardins publics. Le vendredi 24 février se tiendra au stade Barea pour la proclamation officielle des résultats des trois concours : dessin de sensibilisation, création de texte argumentatif et art oratoire sous forme de plaidoyer. Des activités culturelles et artistiques seront également au rendez-vous.

Concernant l'organisation, chaque DREN devra organiser ces concours et présentera trois finalistes pour chaque catégorie. Chaque finaliste présentera son œuvre le 23 février à 8h à l'Institut national de formation pédagogique (INFP) Mahamasina. Tous les frais occasionnés, notamment le déplacement et le séjour dans la Capitale seront à la charge de chaque DREN.