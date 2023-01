Madagascar: Les Barea en route pour une belle épopée

C'est une belle épopée que les Barea vivent actuellement.

Le football malgache retrouve l'élan qui était le sien lors de la CAN 2021 après un passage à vide passager. Dans le marasme actuel, l'épopée de cette équipe nationale, formée de joueurs locaux, met du baume au cœur des Malgaches qui ont l'impression d'avoir touché le fond. On serait tenté de dire que cette formation n'a rien à envier à celle des anciens qui nous a émerveillés en 2019. En tout cas, ses membres ne doutent de rien, et sont sûrs de leur talent. Ces Barea sont prêts à réaliser un exploit et parvenir au sommet.

Les Barea en route pour une belle épopée

Les férus de football ont exulté en apprenant que ces Barea U23 ont été éblouissants lors de leurs matches de poule. Les vrais supporters n'ont jamais douté de la qualité de cette équipe car ils étaient persuadés du talent de leurs joueurs. C'est l'encadrement et le coaching dont elle a bénéficié qui ont fait le reste. Le football malgache s'est réorganisé et après les dissensions au sein de la fédération, le calme est revenu. Un travail de fond a eu lieu. Les différentes équipes des Barea ont été constituées.

On a prospecté au sein des clubs de la proleague et on a détecté les meilleurs joueurs. Le premier objectif visé était cette Chan 2023. Le staff technique a travaillé sans aucune pression des médias. Tout le monde, malgré un préjugé favorable pour ces Barea, a préféré rester prudent et a attendu de voir leur comportement dans cette compétition. Les spécialistes connaissaient la valeur des joueurs et le savoir-faire du coach.

Dès le premier match face au Ghana, nos joueurs ne se sont pas désunis et ont su préserver leur victoire jusqu'au bout. Ils ont ensuite étrillé le Soudan, en marquant trois buts et terminent premiers dans leur poule. Les supporters ne boudent pas leur plaisir et espèrent les voir continuer sur leur lancée. Le coach Roro veille au grain et tient bien en main ses gars. Le Mozambique est le prochain adversaire et est à la portée de nos Barea.