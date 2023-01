Madagascar: Entrepreneuriat - Le renforcement des capacités des jeunes à l'honneur

23 coordinateurs régionaux de l'Observatoire de la Jeunesse sont actuellement à Antananarivo dans le cadre d'un évènement double du 23 au 27 janvier 2023.

D'un côté, un atelier de formation des jeunes sur l'étude prospective en matière d'emploi et d'entrepreneuriat. Et de l'autre, les coordinateurs régionaux sont dans la capitale dans le cadre de l'assemblée générale de l'observatoire de la jeunesse. Il conviendrait de noter que cet événement correspond à la suite logique du forum sur l'emploi et le développement des jeunes organisé au Centre de Conférence Internationale Ivato au mois de mai dernier. Des partages et échanges sur la théorie du changement, la gestion axée sur les résultats, le suivi-évaluation et la plaidoirie ainsi que la négociation seront également prévus dans l'agenda de ce double événement.

Peur

Pour ce qui est d'entreprendre, les jeunes malgaches, diplômés ou non, n'osent pas se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Divers facteurs sont avancés pour expliquer ce qui empêche les jeunes malgaches de créer de l'emploi et de la valeur ajoutée. Avoir de l'audace d'entreprendre malgré les défis qui se présentent est une des leçons tirées de cet atelier organisé à Antananarivo.

Pour en revenir au forum des jeunes qui s'est tenu l'année passée, les propositions aux problématiques des jeunes se sont articulées autour de dix points. Entre autres, " la création de centres de formation professionnelle adéquate, l'adaptation des actions aux réalités régionales et locales, la sensibilisation des jeunes à la formation technique et professionnelle ainsi que la mise en place d'un système d'information, d'appui à l'orientation et l'insertion et de suivi au niveau des collectivités décentralisées ".