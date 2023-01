Madagascar: Conseil d'Administration de l'OMDA - Les 7 représentants des artistes élus, hier

L'élection des représentants des artistes au nouveau conseil d'administration de l'OMDA au Palais des Sports Mahamasina, hier, s'est relativement déroulée sans incident.

Ce conseil administratif est élu par l'Assemblée Générale habituellement organisée en février. Mais sa date, avancée hier, a créé une controverse et des dissensions entre les artistes.

Comme il l'a annoncé au nom du syndicat des artistes, Rossy est effectivement venu au Palais des Sports hier. Après des bousculades par quelques personnes voulant l'empêcher d'entrer, il a annoncé qu'il n'entrera pas à l'intérieur du Palais des Sports pour ne pas être accusé d'être un élément perturbateur, avant de se diriger vers les bureaux de la ministre de la Communication et de la Culture, pour manifester son mécontentement envers cette dernière. Il l'a, également, accusée d'être la cause de la dissension entre les jeunes artistes et les artistes seniors, entre autres.

Aucun autre incident majeur n'est survenu durant l'élection. Samoela, l'ancien président du conseil d'administration a également participé au vote. Jaojoby initialement opposé à une élection à la va-vite a fait partie des candidats dans la catégorie " musical " et a obtenu le plus grand nombre de voix dans sa catégorie. Ils seront donc 7 à représenter les auteurs, compositeurs, artistes interprètes dans ce conseil d'administration.

L'auteur Hobiana Razajatovo, ou Hobiana de son nom de plume, a été élu dans la catégorie littéraire tandis que c'est Martial Razafindrakoto qui représentera le cinéma. Dans la catégorie " art dramatique ", Arsène Randriamanantena, plus connu sous son nom d'artiste Arikaomsa Randria l'a emporté sur les autres candidats. Les chanteurs-interprètes, auteurs et compositeurs seront représentés par 4 artistes. Il s'agit d'Eusèbe Jaojoby (Jaojoby), Behavana Raveloarivonjy (Zoky Vonjy), Patrick Andrianandravola ou Tonton Pa et enfin de Mandasoa Fanomezana Razakanavalona (Meizah).

Le Conseil d'administration comprend également deux représentants du ministère de la Communication et de la Culture et un représentant de chaque ministère concerné par l'OMDA.

Ce nouveau Conseil d'administration devrait élire le président du conseil durant leur première réunion, à une date ultérieure.