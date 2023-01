Madagascar: Toliara - Un reporter français dépouillé par un tireur de cyclo-pousse

Arrivé à Madagascar pour un reportage auprès de l'ethnie " vezo ", un reporter français s'est fait voler deux sacs contenant des objets de valeur à Toliara.

La scène s'est déroulée au petit matin, dans la ville de Toliara. Il était près de quatre heures, quand la victime a demandé à un tireur de cyclo-pousse de le ramener à son hôtel. "... Je suis arrivé à la gare routière de Toliara très tôt, il était 4h. Seuls les cyclo-pousses étaient là. Arrivé devant l'hôtel, le temps de poser mon premier sac ... et dès que j'ai eu le dos tourné, il s'est enfui avec mes deux autres sacs..", a raconté la victime sur les réseaux sociaux.

" Je me suis retrouvé avec tout juste quelques vêtements, mes papiers et de quoi manger, me loger et me déplacer. Je tenais à vous le signaler par prudence... ", poursuit la victime. Le voleur a dépouillé l'étranger en s'emparant de deux sacs contenant du matériel photo Pentax avec ses accessoires, un ordinateur portable, une pharmacie complète, des vêtements, une trousse de toilette, des lunettes de vues et de soleil, un bidon étanche à couvercle, divers accessoires utiles pour des dons à des écoles vezo. Il laisse ensuite la victime sur place et prend la fuite.

Un autre touriste anglais a subi une tentative de vol à Nosy-Be.

Nosy-Be

Un touriste anglais qui se baladait seul dans une rue semi-centrale du quartier de Dar es salam a été la cible de quatre jeunes voyous armés d'une manchette, cette semaine. Les agresseurs n'ont toutefois pas réussi leur coup. La cible est déjà un habituée de Nosy-Be, mais c'est la première fois qu'elle est victime de ce genre de vol.

De nombreux Malgaches vivent actuellement dans une pauvreté extrême, ils sont confrontés à une pénurie de logements convenables, d'eau potable et d'installations médicales. Sur les côtes de l'île comme à Toliara, toute une famille dépend des pousse-pousse pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Afin d'éviter ce genre de dérive, l'État devrait contrôler et réglementer les pousse-pousse et renforcer la sécurité des touristes dans le pays.