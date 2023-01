Madagascar: Prévisions météo - Vigilance fortes pluies jusqu'à jeudi

Les précipitations seront encore au rendez-vous dans les prochains jours si l'on s'en tient aux prévisions de la direction générale de la météorologie.

Comme prévu, Cheneso s'est intensifiée et a atteint le stade de tempête tropicale modérée. Le bulletin spécial publié à 16 heures locales annonce que le système a été localisé à 108 km à l'Ouest-Nord-Ouest de Morondava. Le système a gagné en puissance et est accompagné d'un vent de 80 km/h avec des rafales de 110 km/h près de son centre. La direction générale de la météorologie indique également que le système ne s'est pas trop déplacé ces six dernières heures.

Pour ce qui est d'un éventuel retour à l'intérieur des côtes, le service météo du pays écarte cette option et note une évolution de Cheneso à 100 km des littoraux dans les cinq prochains jours. Les districts longeant les régions Menabe et Atsimo-Andrefana pourraient être influencés par des rafales de 55 à 80 km/h. Les prescriptions d'alerte verte, avertissement sont lancées pour les districts de Belo Tsiribihina, Morondava, Manja, Morombe et Toliara I et II.

Abondantes

Le bulletin spécial de la direction générale de la météorologie de 16 heures, hier, note également que les fortes pluies, de 40 à 80 mm en 24 heures, seront encore au rendez-vous jusqu'à jeudi. Cela concerne les régions Melaky, Menabe, Atsimo-Andrefana, Boeny, Sofia, Fitovinany et Atsimo-Atsinanana. Les cumuls additionnels pourraient aggraver les impacts et dégâts déjà observés ces derniers jours

. Pour ne citer que ceux observés sur les routes nationales numéro 4 et numéro 6. D'ailleurs, d'autres dégâts ont été signalés sur la route nationale numéro 4, hier. Notamment la coupure du pont situé au croisement Bevilany situé à 63 km de Maevatanana. La montée des eaux dans les districts comme Mahajanga et Maroantsetra pourraient encore survenir. Et ce, avec les conséquences humaines et matérielles que cela apporte. Le retour en salle des élèves situés dans les zones concernées pourrait être reporté si la situation persiste.