Madagascar: Rossy contre Lalatiana - Guerre intestine interminable au sein de l'IRD

La cohabitation devient de plus en plus impossible au sein de la majorité. Outre les intérêts divergents, des calculs purement politiques déchirent les partisans du président Andry Rajoelina.

Panier de crabes !

Dans une conjoncture politique animée par l'approche de la présidentielle, les pro-Rajoelina ont du mal à se mettre au diapason. Si au sein de l'opposition, on sort la carte de l'ouverture afin d'attirer tous ceux qui ne sont plus d'accord avec l'actuel régime, les partis de la majorité se dirigent vers une division inévitable.

Le député Paul Bert Rahasimanana, élu dans le quatrième arrondissement et allié fidèle d'Andry Rajoelina, a même scandé, hier à Mahamasina, le départ de Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo du ministère de la Communication et de la Culture. Sur les autres fronts, les discordes entre les élus et responsables "Isika Rehetra Député miaraka amin-dRajoelina Andry" (IRD) font rage. De Bongolava à Itasy, l'IRD se déchire. Ses membres se comportent comme un véritable " panier de crabes ".

Des arrivistes

Malgré le temps qu'il fait, la température est montée de quelques degrés au sein de l'IRD. Le clash entre Rossy et Lalatiana n'est pas la première confrontation que ce camp a connue. Faut-il rappeler que l'année dernière, il a fallu l'intervention du Premier ministre, Christian Ntsay, pour calmer le désaccord entre Mokhtar et Nina dans la capitale de la région Boeny.

Entre Rossy et Lalatiana, le divorce semble déjà consommé. A l'allure où vont les choses, on voit mal comment l'IRD ferait pour arranger ce différend entre ces deux personnalités à très fort caractère. Bien que la ministre préfère encore garder le silence, le député a préféré vider son sac. Le député Paul Bert Rahasimanana se désole surtout sur l'exclusion dont sont victimes les siens. " Il s'agit des soutiens de la première heure du président Andry Rajoelina, pourtant, on les a écartés au profit de ceux qui n'ont même pas aidé le président ", a-t-il fait savoir.

Des responsables comme Francis Razafiarison été même frappé par la foudre de l'enfant d'Ambanin'Ampahamarinana. " Des arrivistes qui n'ont même pas fait le " Tolona " ont été nommés à certains postes à responsabilités parce que nos partisans n'ont pas la qualification nécessaire ", a regretté Rossy. Rappelons que Francis Razafiarison est le Directeur général de la Culture au sein du MCC. Malgré cette amertume, Rossy a néanmoins réitéré son allégeance au président Rajoelina.

Ambiance

Cette situation est loin d'être un cas isolé. Dans la région de Bongolava, le gouverneur, le Général Joseph Ramiaramanana, est, depuis quelques jours, la cible de différentes attaques émanant des maires et des députés IRD. Ces derniers ont même réclamé son départ la semaine dernière. " Magouille, persécution ou encore manque d'efficacité " sont les principales raisons qui ont conduit les élus " Orange " à mettre l'un de leur sur le pilori.

Le même scénario est en train de se produire en Itasy. Depuis quelques jours, le député Fetra Rakotondrasoa, élu sous l'étiquette Freedom, a multiplié les assauts contre le gouverneur TGV d'Itasy, le général Maherizo Andriamanana. Des désaccords qui ne sont que le reflet de l'ambiance au sein de la majorité présidentielle où le président Andry Rajoelina reste désormais le seul dénominateur commun.