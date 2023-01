Cote d'Ivoire: Fête de génération de Bonoua-Bronoukro - L'événement vise la création d'une banque de données de la culture abouré

La cité royale de Bonoua était en "ébullition" le 19 janvier dernier ! La cause, la ville, au quartier Bronoukro et à Emos, abritait le lancement officiel de " Obolwon Ôfwa' Atiè " une fête de génération qui aura lieu du 19 au 25 février 2023.

A cette occasion, de grandes actions culturelles ont été annoncées dans le cadre de cette fête de génération de Bonoua Bronoukro. Notamment la création d'une banque de données relatives à la culture et à la tradition du peuple Abouré. L'annonce a été faite par le Président du comité d'organisation (Pco) de l'évènement, Dr Désiré Wognin.

C'est donc devant un parterre d'invités, entre autres composé d'autorités politiques et d'administratives ainsi que de têtes couronnées, que le Pco a donné les raisons de cette célébration : "Permettez-moi de saluer une fois encore la vision des M'man génération au pouvoir qui ont jugé nécessaire et pertinent de créer un comité d'organisation pour promouvoir et pérenniser les us et coutumes du peuple Abouré. Offrir une plateforme de rencontres, d'échanges et de brassages culturels. Créer une banque de données relatives à la culture et à la tradition Abouré. Permettre aux populations de vivre des moments de fortes émotions inoubliables ".

Dans cette optique, a-t-il poursuivi, " les différentes innovations inscrites au programme de cette édition abordent les défis que nous nous sommes lancés pour traduire dans les actes concrets la volonté de nos dirigeants afin d'impulser la culture Abouré au plan national et international ".

Faire cohabiter la tradition et le modernisme

Au programme de cette fête, qui aura lieu en février prochain, pour laquelle plusieurs milliers de visiteurs sont attendus, il y aura la foire commerciale et gastronomique qui se tiendra du 19 au 25 février 2023, sur un site de plus deux hectares, et qui sera baptisé " Place Noudjou ", non loin de la forêt sacrée " Nanan Wotchin " et qui accueillera plus de 30 000 visiteurs. Il y aura également des concours de danses traditionnelles et de chants guerriers. La traduction des chants guerriers Ashanti et Agni en Abouré, ainsi que des séances pour apprendre à décoder le langage tambouriné à l'effet de comprendre les noms et surnoms exécutés par l'Attougblan, le tam-tam parleur, lors des grandes cérémonies.

Pour mobiliser le maximum de participants, une caravane sillonnera les villes significatives où s'organisent des fêtes de génération. Entre autres : Abidjan, Anyama, Haoutoué, Grand Alépé, Montezo, petit Alépé, Dinguira en passant par Ebra, Vitré 1 et 2 , Adiaho Moossou et Yaou.

Selon les organisateurs, c'est un évènement hautement historique, car la fête de génération s'organise chaque sept (07) ans à Bronoukro.

Baptisée " Obolwon Ôfwa' Atiè ", en langue locale, cette fête de génération est également une tribune commémorative en souvenir des manifestations qui marquèrent la libération et l'indépendance de la première génération des enfants nés à Bonoua. C'est une forme d'émancipation. Ils ont, à partir de ce moment, un rôle à jouer et une responsabilité à assumer dans la communauté. Il faut noter que les générations se divisent en quatre catégories: les Attiblés, les Bahoulés, les Tchagbas, et les Djamians. Dans chaque famille, les enfants se répartissent dans ces différentes catégories selon l'ordre de naissance. La fête de génération c'est aussi, le temps des sacrifices et offrandes aux divinités protectrices du village.

C'est donc dans le but de pérenniser ses us, coutumes que le peuple Abouré organisera " Obolwon Ôfwa' Atiè " six jours durant, marqués d'exhibitions des nombreuses danses de défilés pour la promotion du riche patrimoine culturel Abouré.