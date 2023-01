Maroc: La résolution du PE, une tentative de saper les relations constructives Maroc-UE (experte américaine)

New York — La résolution du Parlement européen à l'égard du Maroc est une tentative de saper les relations "constructives" entre le Royaume, pays ami et partenaire, et l'Union européenne (UE), a souligné l'experte américaine en relations internationales, Irina Tsukerman.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Tsukerman a relevé que par cette résolution "sponsorisée", des "guerriers autoproclamés" de la justice sociale et des prétendus défenseurs des droits humains veulent nuire à l'image du Maroc et porter atteinte à ses relations avec l'UE, notant que le timing de cet action suscite moult interrogations.

Cette résolution qui nuit davantage à l'image du PE sur le plan politique intervient alors que l'institution européenne est embourbée dans un scandale de corruption majeur impliquant des allégations de népotisme, de blanchiment d'argent, d'abus de pouvoir, entre autres, a indiqué cette experte de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.

Elle a également indiqué que si ce texte vise à détourner l'attention des coupables et de leurs réseaux, il ne fait que souligner la culpabilité des groupes de pression et d'intérêt impliqués dans des résolutions payantes, se demandant pourquoi laisser un groupe insignifiant d'eurodéputés visés par des enquêtes, saper les bonnes relations avec un pays ami et causer davantage de préjudice politique à l'image du PE.

L'experte américaine a en outre souligné que le Maroc est en droit de défendre l'indépendance de son système judiciaire, estimant que les Etats membres de l'Union européenne, consternés par la manipulation du processus politique au détriment de leurs priorités nationales et sécuritaires, doivent œuvrer de concert avec le Maroc pour renforcer les relations bilatérales et battre en brèche les plans ourdis par les ennemis.