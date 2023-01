Maroc: La résolution du PE fait partie d'une campagne préméditée pour ternir l'image du Maroc (expert espagnol)

Madrid — La résolution du Parlement européen proférant des accusations dénuées de tout fondement contre le Maroc fait partie d'une "campagne préméditée et inutile" pour porter atteinte à l'image du Royaume et à son développement, a affirmé, mercredi, l'expert espagnol dans les affaires du Maghreb, Javier Fernandez Arribas.

"Les réalisations du Maroc dans tous les domaines, y compris les droits de l'homme, et ses succès sur le plan international (... ) dérangent en Europe", a souligné M. Arribas, dans une déclaration à la MAP, faisant part de son "étonnement" de la politique de "deux poids deux mesures" appliquée par le PE.

Alors que les droits de l'homme sont violés dans plusieurs pays comme l'Algérie, le Parlement européen braque, de manière insensée, ses projecteurs vers le Maroc, un pays qui engrange les succès et les acquis en matière de promotion et de protection des droits de l'homme, a noté l'expert espagnol et directeur du magazine "Atalayar", dénonçant l'ingérence des institutions européens dans les affaires intérieures du Maroc.

"En critiquant des jugements prononcés par des tribunaux d'un pays souverain, la résolution du PE porte atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire marocain", a dit M. Arribas qui a condamné la politisation d'affaires relevant de la compétence de la justice pénale et du droit commun.

Dans le même contexte, le directeur de "Atalayar" s'interroge sur le timing de cette résolution, à quelques jours de la tenue de la Réunion de Haut Niveau entre le Maroc et l'Espagne, qui donnera un nouvel élan aux relations bilatérales.

Le Parlement du Royaume du Maroc a annoncé lundi sa décision de reconsidérer ses relations avec le Parlement européen en les soumettant à une réévaluation globale, visant à prendre des décisions fermes et appropriées, suite aux dernières positions du Parlement européen à l'égard du Maroc.

Le Parlement marocain rejette l'instrumentalisation et la politisation d'affaires relevant de la compétence de la justice pénale et du droit commun ; affaires ayant fait l'objet de poursuites voire de condamnations pour des faits n'ayant aucun lien que ce soit avec une activité journalistique ou la pratique de la liberté d'opinion et d'expression.